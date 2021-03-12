台幣連兩升 23年半新高

美債殖利率下滑激勵美股大漲，台灣金融市場上演令投資人振奮的股匯雙漲行情。新台幣匯率昨（11）日在外資匯入、出口商拋匯下升值8.5分，收在28.241元，連兩日升值並續創23年半新高，總成交量為17.28億美元。

對於金管會擬放寬外幣保單限額到40%，最多可釋出6,900億元資金轉換成美元買盤，壽險業也能多賣1.25兆元的外幣保單，被視為協助央行守匯的「神隊友」。

對此，央行總裁楊金龍昨日在立法院報告時說明，央行的用意不是為了增加資金匯出來防止新台幣升值，而是因為外國資金能自由進出台灣，那麼台灣資金也應該自由匯出，而不是把國內資金限制在一定比例內不能匯出去，這樣對資金自由移動是一種阻礙。

楊金龍坦言，雖然央行的目的是讓資金能自由雙向移動，但金管會提高外幣保單限額，確實可增加一些美元需求。

央行統計顯示，今年美元指數上漲2.01%，主要亞幣對美元多呈貶值，僅新台幣、人民幣維持升勢。今年至昨日為止，新台幣升值0.95%，為「最強亞幣」，人民幣升值0.68%，緊追新台幣之後。

至於台灣主要貿易對手國韓元，今年重貶4.37%，日圓也重挫5.11%，星元貶值1.56%。

匯銀主管指出，央行「柳樹」連三天停止擺動、意即央行已放棄過去一段時間天天在尾盤作價的策略，讓盤中實質交易價與收盤價靠攏。