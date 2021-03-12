券商：債市空襲警報大作

中央銀行昨（11）日標售5年期公債，得標利率0.348%，符合市場預期，並較1月發行的同年期公債上漲9.8個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。券商主管說，全球公債利率落底反彈、空襲警報大作，預料今年不論是台債或美債都將維持偏空走勢。

央行統計顯示，財政部這次釋出250億元的5年債籌碼，銀行得標79.2%，證券拿下14.6%，票券與保險分別抱回4.2%與2%。

資深債券商主管指出，近期債市走空，但銀行仍有龐大資金去化壓力，所以拿下近八成的籌碼。

展望公債後市，交易員表示，台債將跟著美債走，今年以來，5年債殖利率已彈升10幾點，主要原因就是跟進美債殖利率走揚。

「美債殖利率上漲，主要是因為經濟成長復甦型態比想像中更樂觀」，券商主管說。

交易員認為，今年債市的走法會和去年完全不同，有極大機率會維持空頭走勢，就算利率短暫下修，也只是彈多回檔，因為市場「缺乏做多的理由」。

資深券商主管說，歷史經驗顯示，每逢國際金融市場遭逢巨變，隔年債市就會走空，不論是2008年國際金融海嘯、2003年Sars危機，或是2000年網路泡沫化，因各國央行在遇到危機時都會在政策上「下猛藥」，讓債券利率快速走跌，一旦景氣被「救」起來，債券殖利率也會快速反彈。

券商主管說，債市今年一整年都會維持偏空走勢，至於有多空，最重要的觀察指標為新冠肺炎的疫苗是否有效果，「疫苗愈有效，債市就愈空」；反之，若疫苗欠缺有效性，普遍施打後疫情仍未改善，在避險情緒升溫下，債市才有可能擺脫偏空氣氛。