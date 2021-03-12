華南銀 在泰設辦事處

華南銀行響應政府新南向政策，擴張海外版圖再傳捷報，泰國曼谷代表人辦事處於日前正式揭牌開幕，繼馬尼拉分行之後，再次將服務據點延伸至新南向的泰國，在地即時掌握泰國經濟成長潛力與商機。

因為疫情的影響，華南金控暨華南銀行張雲鵬董事長、華南金控林明成副董事長以及華南銀行林知延副董事長共同邀請財政部蘇建榮部長、僑委會童振源委員長以及泰國駐台貿易經濟辦事處相關代表出席，10日跨海透過視訊連線方式，與我國駐泰國李應元代表及華南銀行駐曼谷趙元碩首席代表共同參與曼谷辦事處開幕典禮。

由於泰國天然資源豐富，地理位置優越，為中南半島最重要的物流中心及交通樞紐，加上泰國積極發展經濟，為RCEP（區域全面經濟夥伴關係）成員之一，未來在商業及經濟發展上具有相當的成長空間。

截至目前在泰國台商已逾2,000家，近年在新南向政策及美中貿易戰影響下，台商已興起一波赴泰國投資布局的熱潮，華南銀行表示，期盼協助台商一起開發泰國市場，共同參與泰國的經濟成長，發掘新的契機。

華南銀行積極深耕新南向地區等海外市場，並持續拓展海外版圖，整體營運及獲利表現穩健成長，目前已經在海外設立了12家分行、一家支行，其中新南向地區就有胡志明市、新加坡、雪梨以及馬尼拉等四家分行，及原有的河內與仰光兩處辦事處，加上 10日開幕的曼谷代表人辦事處，在新南向地區即設立三家辦事處。