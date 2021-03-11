2月國際板債高達新台幣5兆3,704億元 創歷史新高

隨著全球利率低檔，國際板債市場持續升溫，因企業以新債換舊債動作積極，今年陸續發行新債，加上舊債贖回潮減緩，因此市場上流通的國際板債因此達到新高峰，據金管會證期局今（11）日最新統計，截至2月底為止，市場上流通在外的國際板債高達686檔、總金額高達1,901.73億美元，以今日收盤價28.24元兌1美元換算新台幣高達5兆3,704億元。證期局副局長蔡麗玲證實，無論是檔數或是金頠都創下史上新高紀錄。

美國聯準會大舉降息，引爆國際板債大舉贖回潮，發行人出現「先贖回舊債再發新債」以降低資金成本，讓2020年國際板債市場異常熱絡，無論贖回或發行，都較前一年飆高逾三倍，熱潮從2月一路燒到去年10月才降溫。2020年遭贖回金額高達新台幣1.28兆元資金，新發行更突破1.68兆元，雙雙刷新歷史新高紀錄。

邁入2021年，國內國際板債持續發行升溫，證期局昨天公布最新統計數字，今年2月國際板債總計發行27檔、檔數較元月的25檔還來得多，但檔數跟去年2月的28檔差不多。

不過金額方面，2月比元月低，主要是因為元月有墨西哥政府債單筆高達30億美元助攻，因此2月國際板債發行量50.69億美元，沒有比元月的85億美元來得多。同時去年也有AT&T等國際大廠來台發債，因此也較去年2月發行量116.19億美元亦低。

不過提前贖回潮方面，2月有15檔、33.75億美元被提前贖回，跟去年2月是高峰期提前贖回22檔、107.16億美元來看，國際板債贖回潮明顯沒有去年新冠疫情爆發時那麼嚴重。

但跟元月被提前贖回6壋及11.82億美元相較，增加一倍，但還是沒有回到去年每月遭大舉贖回20~22檔的高峰，金額也較原去年少非常多。

國際板債是國內壽險公司重要的資金去化管道，但被金會限制投資國際板債五年內不可贖回。台灣此次受疫情影響相對輕微，國內熱錢充斥，國外企業或政府來台發債積極，發行量續增，即將到期面臨贖回國際板債較去年大減下，也讓國內整體國際板債流通在外的檔數與金額創下歷史新高紀錄，據證期局統計，截至2月底為止，總流通檔數686檔、總金額高達1,901.73億美元雙雙創下歷史新高紀錄。