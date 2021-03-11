銀行局：用了就會愛上 過半國人已使用嗶支付

非現金支付社會即將來臨！新冠疫情改變國人付款習慣，推升國人使用電子支付比例。金管會今（11）日公布最新統計，截至元月底為止，電子支付總使用者人數已達到1,212萬人，幾乎過半國人都已開始使用。同時近來隨著橘子支、悠遊付、LINE Pay錢包回饋戰打得火熱，帶動元月收受儲值金額正式突破百億元大關，跟支付餘額都較去年同期有翻倍成長。

隨著新冠疫情影響，許多外食族、銀髮族、菜籃族也加入電子或行動支付的行列，使用的人多了，各家銀行也紛紛跟支付業者合作，推出動輒高達10~20%以上的繳費或付款高回饋優惠，吸引原本信用卡使用綁定支付再付款，或是直接宖銀行帳戶綁定支付app，享受隨手嗶付款的便利。

這些都讓信用卡簽帳金額自2020年開始陸續下滑，而小額消費付款為電子支付無論是使用人數、付理收付、收受儲值（民眾存到支付錢包）或是支付款項餘額（支付錢包付給業者），都仍然呈現飛躍式成長。銀行局副局長林志吉解釋，因為「用了就會愛上」，習慣養成後，民眾使用行動載具消費愈來愈多，也會新增更多店家使用。

據銀行局統計截至2021年1月底止，計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，包含銀行、中華郵政及電子票證發行機構，總使用者人數約1,212萬人，相當於過半台灣人口，若以內政部統計20歲以上成年人口約1,944萬人比較，相當於5個人就有3個人使用電子支付。

其中街口仍以413.3萬人高居第一位，LINE Pay Money以314.6萬人排名第二，此外玉山銀行兼營電子支付以129.1萬人排第三，在銀行兼營電支中一枝獨秀，同時玉山銀也與全家便利商店合組合資公司「全盈支付」，成為國內電支市場新的競爭者， 這將會是第一例，銀行跟非金融業者，合組電支機構的例子 。

除了前三名常勝軍外，電子支付新銳以悠遊付急速竄升，挾著原本悠遊卡的電子票證使用人口亦不少，兼營電支後目前使用人數已達到82餘萬人，頗有凌駕老電子支付歐付寶94.68萬人老四寶座的企圖。另外愛金卡54萬餘人、橘子支28.5萬人數亦積極祭出高回饋，吸引新客戶加入動作積極。

此外，因為回饋加大，不少民眾更願意多儲值一些錢進app錢包，據銀行局統計，元月當月收受儲值款項金額持續成長到100.1億元，首破百億元大關，超過代收付的62億元不少，亦較去年同期成長100.6%；支付款項餘額達到38.9億元，亦較去年同期成長102.6%。