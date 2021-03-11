合庫之光「黃金混雙」林昀儒/鄭怡靜 登世界第一寶座

合作金庫「黃金左手」林昀儒和「桌球一姊」鄭怡靜的「黃金混雙」組合，在2021世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽卡達站中，勇奪混雙冠軍。國際桌總公布最新世界排名，林昀儒和鄭怡靜的混雙排名從世界第四，躍升至世界第一，這也是兩人合拍後首度登上世界第一寶座。

此次WTT挑戰賽卡達站混雙決賽中，林昀儒/鄭怡靜以3：2力退法國黑馬組合萊貝松（Emmanuel Lebesson）/袁佳楠（Jia Nan Yuan），聯手摘下合體以來的第4冠，排名也首度擠下中國組合劉詩雯與許昕登上世界第一。林昀儒與鄭怡靜自2019年首度「合體」後，同年7月就曾攻上世界第二，惟去年受到疫情影響，國際賽事也全面停擺，致兩人混雙排名跌落至第四，然此次WTT卡達站漂亮摘金後，世界混雙排名則一舉躍升至第一。

合作金庫秉持「主動、靈活、創新」的信念，除了為客戶提供優質的金融服務之外，更善盡企業社會責任，合庫銀行雷仲達董事長全力支持桌球、羽球、棒球三支球隊一百七十多位優秀運動員，讓選手們生活無虞，專心投入平日訓練積極參與國內外賽事，為國爭光屢獲佳績，連續十二年榮獲「體育推手獎」中「推展」、「贊助」及「長期贊助」三大金質獎的最高殊榮，由總統蔡英文親自頒發獎座予以肯定，表揚合庫長期推展體育運動，培育無數傑出國手的卓越貢獻。

合庫培育的眾多球星近年來在國際賽事上屢屢締造輝煌成績，如蟬連羽球球后寶座的戴資穎、世界羽球單打排名第二的周天成，桌球好手林昀儒、莊智淵、鄭怡靜，以及棒球隊球星吳昇峰、林瀚等，都是合庫用心培育的優秀選手。

合庫銀行董事長雷仲達支持國家體育活動不遺餘力，力挺合庫永續經營三支球隊，雷董事長相信體育是讓臺灣與國際接軌的重要軟實力，在國際上創造好成績以提高臺灣的能見度，期許未來能培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀之星，2021年東京奧運，合庫的選手將代表國家站上世界舞臺，再攀巔峰，勇創佳績。