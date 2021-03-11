LINE泰國社群銀行LINE BK 用戶突破200萬戶

LINE在泰國推出首家社群銀行LINE BK，四個月內用戶數突破200萬。LINE BK在2020年10月上線，交易量、貸款申請件數以及用戶新增人數等方面的成長均優於原先預期。單日儲蓄帳戶的新開戶數就多達5萬戶，首四個月平台金融交易總金額更創下超過210億泰銖（約7億美元）的紀錄。

LINE BK由LINE子公司LINE Financial Asia與泰國開泰銀行（KBank）子公司KASIKORN Vision Company Limited合資創立，截至今年2月底，LINE BK已核發個人貸款餘額超過50億泰銖（約1.65億美元），在高峰期更創下單日貸款申請數破4萬件的成績，且核准借款人中有30%為首次貸款。以上數據皆顯示泰國用戶對於數位化的一站式金融服務有高度需求。

LINE BK提供多元的整合式金融服務，包含年利率最高1.5% 的特殊利率帳戶和簽帳金融卡，而且只要開啟LINE就可使用。透過LINE BK 個人信貸服務Credit Line，用戶可隨時隨地簡便地申辦個人貸款，而且馬上核發，資金立即可用。

LINE Financial Asia營運長暨KASIKORN LINE董事長金領恩表示，LINE BK主打便利且平易近人的金融服務，現金回饋方案和低利貸款等額外優惠是吸引消費者的重要誘因。未來LINE BK 將提供更多金融解決方案，包含保險和金融投資都將納入產品組合。