快訊

體虛國二女水壺被下毒瘦8公斤 兇手還嗆「可去她喪禮」

必要的犧牲？哥倫比亞「空襲毒梟」枉殺女童火風暴

LINE泰國社群銀行LINE BK 用戶突破200萬戶

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

LINE泰國推出首家社群銀行LINE BK，四個月內用戶數突破200萬。LINE BK在2020年10月上線，交易量、貸款申請件數以及用戶新增人數等方面的成長均優於原先預期。單日儲蓄帳戶的新開戶數就多達5萬戶，首四個月平台金融交易總金額更創下超過210億泰銖（約7億美元）的紀錄。

LINE BK由LINE子公司LINE Financial Asia與泰國開泰銀行（KBank）子公司KASIKORN Vision Company Limited合資創立，截至今年2月底，LINE BK已核發個人貸款餘額超過50億泰銖（約1.65億美元），在高峰期更創下單日貸款申請數破4萬件的成績，且核准借款人中有30%為首次貸款。以上數據皆顯示泰國用戶對於數位化的一站式金融服務有高度需求。

LINE BK提供多元的整合式金融服務，包含年利率最高1.5% 的特殊利率帳戶和簽帳金融卡，而且只要開啟LINE就可使用。透過LINE BK 個人信貸服務Credit Line，用戶可隨時隨地簡便地申辦個人貸款，而且馬上核發，資金立即可用。

LINE Financial Asia營運長暨KASIKORN LINE董事長金領恩表示，LINE BK主打便利且平易近人的金融服務，現金回饋方案和低利貸款等額外優惠是吸引消費者的重要誘因。未來LINE BK 將提供更多金融解決方案，包含保險和金融投資都將納入產品組合。

LINE 泰國

延伸閱讀

日美女主播自爆和老公分居 傳劈腿小6歲記者傳訊喊「想要」

泰國社群銀行LINE BK上線4個月 用戶破200萬

Elantra N、Tucson N緊接在後　全新Hyundai Kona N性能休旅預告發表！

華南銀泰國曼谷代表人辦事處開幕 新南向據點增至7家

相關新聞

升息有影嗎？央行總裁說要看通膨 永豐金：外幣先升

中央銀行3月18日舉行今年第一季理監事會議，總裁楊金龍今天上午在立法院財委會表示，通膨2%以內是央行可以接受的範圍；對照...

彭博：對美停賣晶片應屬戲言 新台幣可能進一步升值

彭博資訊報導，新台幣兌美元匯價短期內可能進一步升值，即使台灣央行總裁楊金龍以玩笑口吻暗示，假如美國在外匯操縱問題上讓台灣...

楊金龍：外匯市場新台幣供需接近平衡

金管會順應央行建議放寬外幣保單限額，協助央行防守新台幣匯率，央行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，主要目的是希望資金的雙...

新台幣早盤升值7.6分 一度觸及28.25元

新台幣今（11）日早盤以28.28元兌1美元，升值4.6分開出；早盤開出後一度觸及28.25元，升值7.6分。

雙語分行政策發酵 銀行搶攻外籍新客群

多家本國、外商銀行，大力拓展雙語分行，提供語言無障礙的金融服務，也拓展客戶群。外匯業務龍頭兆豐銀行就積極拓展外籍客戶，提...

華南銀泰國曼谷代表人辦事處開幕 新南向據點增至7家

華南銀行響應政府新南向政策，擴張海外版圖，宣布設立泰國曼谷代表人辦事處。受疫情影響，透過視訊連線方式舉辦開幕典禮，由華南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。