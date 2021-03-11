中信銀攜手台灣大車隊 紅利點數可折抵計程車資

中國信託商業銀行今(11)日表示，該公司深耕信用卡多元服務體驗，截至今(2021)年2月，流通的中信卡紅利點數價值逾新台幣4億元，為方便客戶多元應用手中的紅利點數，中信銀行攜手台灣大車隊推出中信卡紅利點數直接折抵搭車金的服務，更是全台首家在App內提供「紅利點數折抵計程車車資」的銀行業者。

即日起，中信卡紅利點數在台灣大車隊55688 APP內，每100點可折抵8元車資，最高可折抵全額車資。

中信銀行統計去年卡友兌換紅利點數紀錄發現，卡友最喜愛使用紅利點數即時折抵消費金額，進一步分析異業點數兌換交易得知，飛航哩程及OPEN POINT點數是最熱門的兌換選項。

中信銀行持續拓展應用場景，全力建構便利的點數生活圈，此次與台灣大車隊合作推出中信卡紅利點數折抵服務，打造便利的金融服務體驗。即日起至今年12月30日止，首次下載並註冊台灣大車隊55688 APP再輸入優惠碼CPD63A，客戶可獲得50元搭車金。

歡慶新服務上線並回饋客戶支持，中信銀行提供卡友雙重優惠，第一重優惠從今年3月14日起至4月13日，前520位以中信卡紅利點數折抵車資的卡友，享30元搭車金回饋，加上新戶下載享50元搭車金，總計最高可享80元搭車金。

第二重優惠從今年4月1日起至6月30日，卡友將中信卡綁定台灣大車隊55688 App，累積消費滿1,000元(含)，可以獲得刷卡金10%回饋，須登錄，每戶上限200元刷卡金，限1萬名。

為提供客戶最佳使用體驗，中信銀行持續更新中信卡紅利點數的應用場景、尋求跨境及跨業合作，優化點數兌換服務。

中信銀行的客戶透過Home Bank App可立即查詢紅利點數現況，或者將紅利點數、已兌換的優惠券轉贈親朋好友，亦可設定到期提醒服務，避免紅利點數及優惠券過期。

活動詳情請洽客服專線0800-024-365或中信銀行官網 www.ctbcbank.com查詢。