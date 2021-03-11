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土銀主辦和大工業50億元聯貸 完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣土地銀行代理董事長謝娟娟（右）代表授信銀行團與和大工業股份有限公司董事長沈國榮（左）共同完成聯貸合約簽署。 圖／土銀提供
臺灣土地銀行代理董事長謝娟娟（右）代表授信銀行團與和大工業股份有限公司董事長沈國榮（左）共同完成聯貸合約簽署。 圖／土銀提供

土地銀行統籌主辦和大工業股份有限公司（1536）總金額新台幣50億元聯貸案，已成功完成募集，並於3月11日由土銀代理董事長謝娟娟代表銀行團與和大工業股份有限公司董事長沈國榮代表借款人簽訂聯合授信合約。

土銀表示，本聯貸案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金 ，募集5年期總金額50億元聯貸案，由土地銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，玉山銀行及臺灣銀行擔任文件管理銀行，華南銀行、彰化銀行、第一銀行、臺灣企銀、安泰銀行、國泰世華銀行、元大銀行、合作金庫銀行及台中銀行共同參與，在金融同業踴躍參與下，銀行團承諾參加金額為140億元，超額比率達280%，顯示各參貸行對於和大公司長期務實經營均予認同與肯定。

和大公司為國內最大車用傳動零組件及全球電動車減速箱最大製造商，累積多年專業研發技術，與眾多知名OEM廠商建立合作關係，協同研發技術深獲歐美各國所信賴；除原有燃油車之傳動部品開發與製造外，積極轉型綠能車款如油電車、電動車減速齒輪組件開發，電動車營收占比逐年攀升。

近年在台擴大投資新建廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，以高精度與高效率研發製造維持競爭優勢，未來展望應屬可期。

和大 聯貸案 電動車 土銀

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