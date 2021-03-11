股匯雙漲！新台幣午盤升1.46角 暫收28.18元
新台幣今（11）日午盤升值1.46角，暫收28.18元兌1美元，成交金額6.49億美元 。
美股周三漲跌互見，道瓊工業指數及標普500指數收紅，台股今日以15,947.21點開高，再站上16,000點大關之上，盤中大漲逾200點，匯市也是升值表現，上午盤升值幅度略有增加。
新台幣今日早盤以28.28元兌1美元，升值4.6分開出；上午盤最高達28.17元兌1美元，升值1.56角，最低則是28.299元兌1美元，升值2.7分，午盤升值1.46角暫收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言