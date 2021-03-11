快訊

《朝日新聞中文網》無預警關站！ 3月31日吹熄燈號

苗栗車站廁所採光玻璃成鏡子 如廁被一覽無遺網評「好87」

股匯雙漲！新台幣午盤升1.46角 暫收28.18元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（11）日午盤升值1.46角，暫收28.18元兌1美元，成交金額6.49億美元 。

美股周三漲跌互見，道瓊工業指數及標普500指數收紅，台股今日以15,947.21點開高，再站上16,000點大關之上，盤中大漲逾200點，匯市也是升值表現，上午盤升值幅度略有增加。

新台幣今日早盤以28.28元兌1美元，升值4.6分開出；上午盤最高達28.17元兌1美元，升值1.56角，最低則是28.299元兌1美元，升值2.7分，午盤升值1.46角暫收。

延伸閱讀

台股盤中漲逾250點 權證量增

匯市升值壓力緩和 新台幣午盤升7.2分暫收28.318元

台股反彈 認購權證增溫

新台幣午盤升3.64角 暫收27.902元

相關新聞

楊金龍：外匯市場新台幣供需接近平衡

金管會順應央行建議放寬外幣保單限額，協助央行防守新台幣匯率，央行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，主要目的是希望資金的雙...

新台幣早盤升值7.6分 一度觸及28.25元

新台幣今（11）日早盤以28.28元兌1美元，升值4.6分開出；早盤開出後一度觸及28.25元，升值7.6分。

雙語分行政策發酵 銀行搶攻外籍新客群

多家本國、外商銀行，大力拓展雙語分行，提供語言無障礙的金融服務，也拓展客戶群。外匯業務龍頭兆豐銀行就積極拓展外籍客戶，提...

華南銀泰國曼谷代表人辦事處開幕 新南向據點增至7家

華南銀行響應政府新南向政策，擴張海外版圖，宣布設立泰國曼谷代表人辦事處。受疫情影響，透過視訊連線方式舉辦開幕典禮，由華南...

櫃買 積極落實性別平權

櫃買中心為響應國際婦女節及「2021年第七屆性別平權敲鐘活動」，櫃買中心總經理李愛玲及副總經理林瑛珪偕同15名女性主管及...

元大人壽挺弱勢 捐助微型險

元大人壽積極響應主管機關政策，持續拓展微型保險保護傘，希望協助弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障。2020年年底宣布與嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。