楊金龍：外匯市場新台幣供需接近平衡

金管會順應央行建議放寬外幣保單限額，協助央行防守新台幣匯率，央行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，主要目的是希望資金的雙向自由移動，當外國資金非常自由的進來，台灣的資金也要可以自由的出去。他強調，匯率由市場供需決定，希望透過企業海外購併，加上需求增加使油價提高及美元轉強，最近新台幣外匯市場供需接近平衡，這是好現象。

立委郭國文關切新台幣升值的問題，有沒有其他部會可以幫忙資金的流通？楊金龍強調，匯率由市場供需決定，央行以穩定為優先，我國企業表現好，鼓勵企業可以到國外投資併購。

立委林德福問，近期新台幣貶值是意外嗎？今年初台股升破萬六這是高點門檻？股市領先經濟半年，去年從谷底到今年會翻轉，外資撤出會不會讓台股由牛轉熊？

楊金龍表示，美元近期轉強，這是市場對美國10 年期公債上漲的反應，市場對通膨有疑慮，使美股下跌波及台股，外資流出。楊金龍強調自己非台股專家，但台股此波段漲了一倍也很高，會不會持續上漲不敢斷定，投資人要謹慎。

林德福詢問，近期台股下跌是否預言接下來景氣不如預期，是否有泡沫經濟的問題。楊金龍回應，多數投資銀行、研究機構，都看好我國今年經濟成長率，他認為「目前市場仍覺得樂觀」。而台灣4.64%的成長率是有基本面存在的，不會有泡沫化的問題。他指出，台灣疫情穩定，轉單效應下出口表現好，除半導體外，傳產去年第四季以後也慢慢復甦。

楊金龍說，去年12月央行預估台灣經濟成長率為3.68%，但因去年Q4經濟成長非常好，在市場樂觀情緒與數據支持下，央行下周四對今年經濟成長率的預估值可能會上修。