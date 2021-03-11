面對後疫情新局面 柏瑞投信推全球策略量化債券基金

受累於美國10年期公債殖利率彈升，全球金融市場近期呈現高檔震盪，面對全球負利率債券規模居高不下、股市評價越來越貴、市場波動越來越頻繁的多變環境，投資人要如何因應？柏瑞投信表示，面對後疫情的新局面，可以透過高信評、Income收益源廣、Quant量化分析組成的「高IQ」量化策略，打造有機會提高勝率的全球債券投資組合。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，儘管各國已陸續接種新冠疫苗，但市場仍有債券殖利率走升、股市評價是否過高、疫苗接種速度和有效性等不確定因素干擾，現在時局就像是被打亂的魔術方塊，讓人看了眼花撩亂。

「如果把市場比喻為魔術方塊，好像轉來轉去，都會有不同顏色的變數會冒出來，就算轉對了一面，看對了某個資產的方向，但另一面又會亂掉，令人無所適從。」但漢遠說。不過，如果透過柏瑞「高IQ」量化策略*就有機會破解。

柏瑞「高IQ」量化策略當中，所謂的高信評，就是在投組中納入投資等級的高信評債券，降低波動。以去年3月的重大利空衝擊為例，投資級債的跌幅僅股市約1/2到1/3。「Income收益源廣」指的是，在景氣復甦初升段，在投組中添加新興市場投資級企業債和全球高收益債，追求收益機會和增加動能。再搭上全球量化投資潮流，以柏瑞「高IQ」量化策略建構投組，持滿一年勝率逾90%。

根據Bloomberg跟機構法人網站的統計，截至2020年10月9日，針對資產管理規模共達25兆美元的專業投資者調查，債券投資加入量化因子已蔚為潮流，認同固定收益投資加入量化因子的機構法人比例，已經從2019年的70%來到2020年的98%。

為搭上疫情後的經濟復甦、增加投組收益來源和能力、且降低投組波動度，柏瑞投信全新推出全球高評等複合債產品，滿足想要為投組提升防禦力、追求收益升級機會和長期收益潛力機會等廣大投資需求。柏瑞全球策略量化債券基金已經申報生效，總面額等值新台幣200億元整，由國泰世華商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

柏瑞全球策略量化債券基金，在一般市況下，將採用40%成熟國家投資級債+40%新興市場投資級債+20%全球高收益債為資產配置，並運用柏瑞集團量化債券投資模組打造最適化投資組合，兼顧成熟國家和新興市場的投資機會。