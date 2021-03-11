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第一保迎接植樹節 邀民眾e起種下愛的苖

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

第一產物保險今(11)日表示，該公司關懷社會，除了已經在全台捐贈25台AED，第一保網路投保專區和第一社會福利基金會(非關係企業)也共同舉辦網路公益捐贈「1+1的愛心」活動。

去(2010)年12月1日~今(2011)年3月31日於第一保網站完成「會員註冊+首次投保」者，投保金額不限且於專案代號鍵入TFS123，每位會員不但可獲50元電子禮券(每月結束後十日內發送至會員資料內手機)外，第一保再加碼做愛心，每位捐贈100元予第一社會福利基金會。

截至今年2月止，已有2,000位保戶e同參與。

今年3月12日為植樹節，第一保邀請大家共同種下愛苗，e起參與「1+1的愛心」活動，一同發揮 「1+1 大於2」的雙倍幸福。

「1+1的愛心」活動，讓消費者在網路投保享專屬優惠外，更能發揮愛心幫助弱勢團體，將雙倍幸福帶給更多需要關懷與幫助的人身上。

第一社會福利基金會為服務心智障礙者的訓練機構，提供早期療育、生活訓練、技藝陶冶、就業輔導、復健、住宿安養等服務，秉持以尊重生命、使身心障礙者，在熱忱專業的服務中，獲得尊重、成長與融合。

防疫免出門網路投保超便利，藉由網站就能完成投保手續並享專屬優惠外，網站還推出「第一保物多如牛毛」月月抽奬活動，活動相關訊息可上第一保網站https://ec.firstins.com.tw/kyc/查詢。

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