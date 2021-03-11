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新台幣早盤升值7.6分 一度觸及28.25元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣匯率升值。（本報系資料庫）
新台幣匯率升值。（本報系資料庫）

新台幣今（11）日早盤以28.28元兌1美元，升值4.6分開出；早盤開出後一度觸及28.25元，升值7.6分。

美股周三漲跌互見，道瓊工業指數收高464.28點，漲幅1.46%，收在32,297.02點；標普500指數收高23.37點，漲幅0.60%，以3,898.81點作收；那斯達克指數收跌4.99點，跌幅0.04%，收在13,068.83點；費城半導體指數收跌1.8%。

美股道瓊工業指數及標普500指數收紅，台股今日以15,947.21點開高，早盤再站上16,000點大關之上，大漲逾百點，股匯市齊揚，新台幣以升值4.6分開出後，一度觸及28.25元兌1美元價位，升值7.6分，早盤最低則是28.299元兌1美元。

台幣匯率

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