華南銀泰國曼谷代表人辦事處開幕 新南向據點增至7家

華南銀行響應政府新南向政策，擴張海外版圖，宣布設立泰國曼谷代表人辦事處。受疫情影響，透過視訊連線方式舉辦開幕典禮，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、華南金控副董事長林明成以及華南銀行副董事長林知延共同邀請財政部部長蘇建榮、僑委會委員長童振源以及泰國駐台貿易經濟辦事處相關代表出席，跨海與我國駐泰國代表李應元及華銀駐曼谷首席代表趙元碩共同參與典禮。

繼馬尼拉分行之後，華南銀行設立泰國曼谷代表人辦事處，再次將服務據點延伸至新南向的泰國，在地即時掌握泰國經濟成長潛力與商機。

華南銀行成立迄今已逾百年，成立初期曾經在新南向地區的海防、西貢、仰光、新加坡及三寶瓏等地設有據點，與東南亞市場有著深遠的歷史淵源與密切的地緣關係。

華銀表示，由於泰國天然資源豐富，地理位置優越，為中南半島最重要的物流中心及交通樞紐，加上泰國積極發展經濟，為RCEP(區域全面經濟夥伴關係)成員之一，未來在商業及經濟發展上具有相當的成長空間。截至目前在泰國台商已逾2000家，近年在新南向政策及美中貿易戰影響下，台商已興起一波赴泰國投資布局的熱潮，華銀將協助台商一起開發泰國市場，共同參與泰國的經濟成長，發掘新的契機。

華南銀行目前已經在海外設立了12家分行、1家支行，其中新南向地區就有胡志明市、新加坡、雪梨以及馬尼拉等4家分行，及原有的河內與仰光兩處辦事處，再加上3月10日開幕的曼谷代表人辦事處，在新南向地區就設立了3家辦事處。