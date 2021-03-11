賺利差輸給賺價差 四公股金控合計還沒壽險單月賺得多

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

金控公司2月獲利公布，四大公股金控累計前兩月稅後純益，合計為125.36億元，比起金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）旗下壽險子公司，2月單月各自獲利都達150億元還來得少，公股金控主要仰賴銀行為獲利主幹的模式，在利差微薄下，相較投資部位龐大、資本利得亮眼的大型壽險，顯得落差更大。

四大公股金控兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）與華南金（2880），都是以銀行為核心，銀行的獲利貢獻均有九成上下。不過，銀行業以利差收益為主的營運模式，在去年新冠肺炎疫情爆發，全球包括台灣央行大降息之下，利差大幅縮水創低，各公股行庫的利息淨收益都嚴重衰退，導致獲利下滑。雖然資本市場大多頭，財務操作可以多貢獻一些獲利，但比起富邦、國泰雙雄旗下壽險的投資操作，銀行不論整體投資部位、操作策略，都難以和大型壽險相比，這個狀況迄今仍未改變，導致今年開年來，兩大金控旗下壽險大舉實現股債資本利得，連兩月都暴賺一、兩百億元，公股銀行的獲利仍是緩步前進。

公股金控不單是和金控雙雄難以相比，觀察整體金控獲利排名變化，EPS前七名都是民營金控，去年底排名第五的兆豐金下滑至第八，而原本有三家公股金控排名在前三分之二，現在又掉一家、剩兩家，而同樣有大型壽險子公司的中信金（2891）與新光金（2888）獲利分居第三、第四，擁有龍頭券商的元大金（2885）排第五，都是和投資獲利連動高的金控，股本比兆豐金還大、過去EPS 排名在後的開發金（2883），也因為壽險子公司貢獻度提升，排名大躍進。以公股金控為代表的銀行型金控，獲利要迎頭趕上的壓力不小。

壽險 兆豐金

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