中壽加持獲利 開發金排名大躍進股價拚回票面

開發金控（2883）受惠2月起認列子公司中國人壽（2823）獲利比率拉高到55.95%，以及資本市場持續暢旺，帶動開發金2月獲利比前月大增四成多，累計前兩月每股稅後純益（EPS）0.34元，獲利排名大幅上升擠進前七名，10日股價也上漲1%多，以9.8元作收，可望收復票面10元價。

開發金二度公開收購中壽21%股權於2月初完成，累計持股中壽55.95%，因此2月起認列中壽獲利的比率，從原本約34%大幅上升，使開發金2月稅後純益來到29.28億元，比前月大增42%，累計前二月稅後純益49.89億元，年增3.5倍， EPS0.34元。

中壽去年獲利創新高，今年持續攀升，2月賺30.68億元，營業天數減少影響其2月獲利較前月減少，但累計前兩月獲利67.94億元，仍比去年同期大幅成長1.23倍，本業與投資收益穩健增長，是貢獻開發金獲利最多的子公司，其次為凱基證券，凱基證2月大賺13.27億元，累計獲利23.61億元。

開發金股價自2019年底以來即一直在票面價之下徘徊，去年第1季疫情嚴峻時股價還跌破8元，10日股價來到一年多來新高，在基本面好轉、中壽獲利加持下，股價可望光復票面10元。