吳中書提醒關注國內外金融市場關聯性
台灣金融研訓院董事長吳中書今天(10日)表示，2月份的台灣金融風險指數(TAIFRI)為98.9分，跟1月份持平，資料顯示目前的金融結構狀態屬於穩健的情況，四大構面指數，第一構面的資產評價壓力，跟第二構面的非金融部門穩定度，指數呈現下滑的情況。
第三構面的金融部門穩定度，則是和上個月持平；至於第四構面的傳染與蔓延指數方面，則是上升的情況。
他說，值得注意的是，傳染與蔓延指數已經是連續兩個月攀升，而且都在100以上，代表國內外金融市場的互動跟關聯性值得密切觀察。
細項指標裡面，股票市場的指數在攀升中，而且已經突破100，表示股市的波動度值得密切觀察。
另外，傳染與蔓延指數已經連續兩個月攀升，其中，國內金融市場互動性也是指數在100以上，金融市場雖然比較熱絡，大家也要關切國內外不確定性對金融市場可能的衝擊。
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