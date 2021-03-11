美林論壇 邀女股神開講

台灣外資圈三大論壇之一「美林投資論壇」將於下周一（15日）起盛大登場，儘管因防疫改為線上舉辦，但澆不熄投資界的熱情，參加企業及會議場次都比往年多一倍，總計海內外有超過400家的企業出席，並特別找來「女股神」方舟投資創辦人伍德發表演說。

今年論壇主題瞄準半導體為主的「超級科技循環」（Super Cycle），由美銀美林團隊帶來第一手觀點。

美林論壇去年因疫情停辦，今年以線上方式舉行，不僅報名企業爆棚，比往年180至200家多一倍，美林為此擴大舉辦，時間從3月15日起到26日，分別由美銀美林海內外分析師發表市場觀點，並找來伍德暢談科技發展，其他時間密集安排企業和投資人一對一對談。

今年論壇參與企業總計416家，台灣代表的科技業有台積電、聯電、台達電、鴻海、國巨、日月光投控、聯發科、大立光等。

非科技業包括台泥、統一、台化、儒鴻、富邦金、國泰金、玉山金、兆豐金、新光金、中信金、統一超等。

海外企業則有阿里巴巴、百度、螞蟻、京東方、比亞迪、超微、輝達、艾司摩爾、英飛凌、英特爾、安謀、賽靈思、三星及海力士等。

首場演講在16日由美銀美林大中華半導體分析師鄭勝榮，率先解讀拜登政策對於全球科技及半導體供應鏈的潛在影響，接力由美銀美林面板業分析師，從面板供需狀況談市場景氣。伍德演講安排在17日上午9時，其他主題還有EUV製程、OLED技術、電動車電池、大陸5G發展等。