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尾盤未作價 台幣終止連四貶
台北股匯市回穩，外資由連日瘋狂匯出轉為小幅匯入，加上進出口商均進場交易，匯市力道大致平衡，中央銀行一改過去作法，昨（10）日尾盤未再進場作價，顯示「柳樹」已功成身退；新台幣匯率終場升值6.4分，收在28.326元，終止連四貶，總成交量略降溫至17.26億美元。
央行統計顯示，今年來美元指數上漲2.45%，主要亞幣對美元多呈貶值，僅新台幣與人民幣走勢持堅，其中，新台幣累計升值0.64%，為最強亞幣，人民幣升值0.49%居次。
至於台灣主要貿易對手國韓元，今年來貶值4.94%，日圓重貶5.16%，星元貶1.93%。
匯銀主管說，「新台幣匯率收盤價就是實質交易價，老大（央行）尾盤沒再作價了，這也代表美國無限量QE掀起升值狂潮暫告一段落。」
外資小幅匯入加上出口商拋匯，新台幣匯率昨日盤中最高升抵28.25元，最多升值1.4角。但市場隨後也湧進一票美元買盤，除進口商外，還有些軍備款，抵銷掉外資與出口商的賣壓。匯銀主管預估，新台幣匯率短期內將維持28.1~28.4元區間盤整格局。
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