華南金衝獲利 瞄準中小企金

經濟日報 / 記者陳芝瑄夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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華南金控昨（10）日舉行年度法說會，宣示今年將全力衝刺中小企金與海外放款，以調整放款結構重於總量增加、「質重於量」的策略，挹注利差收益，目標提升海外盈餘貢獻比到35%以上，中小企金放款超越大企金，帶動獲利擺脫疫情陰霾，重返成長。

華南金總經理羅寶珠指出，新冠肺炎疫情仍持續，疫苗接種進度與疫情控制仍須觀察，以及美國等主要國家紓困與刺激經濟景氣方案成效等，2021年的金融環境仍存許多變數、競爭與新的挑戰，因此華南金調整經營方針，以審慎評估風險，多元化收益來源策略，穩住利差與資產品質。

羅寶珠說，華南金對今年獲利展望審慎樂觀，保守預估核心華南銀行獲利成長以不低於經濟成長率、約4.6~5%之間為目標，產險與證券子公司貢獻比重要10%，華南金總資產去年突破3兆元大關後，今年華銀放款量預期約成長3%左右，低於2020年放款成長幅度，改採結構調整、拉高利差較好的業務放款比重為經營方針。

華銀企金副總經理王瑞雲指出，今年起在總行成立中小企推展小組，要大力衝中小企金，在利差縮小大環境下，要更加強調整放款結構，在今年疫情舒緩及台商回流政策下，要對收益性高的中小企著力更深，今年起總行成立中小企推展小組，要跨區、跨業別推動，去年中小企金占企金總放款突破七成，今年要續增，占總放款比重預期將超過大企金，成為企金最大主幹。

華銀副總經理暨發言人黃俊智並表示，海外與國際金融業務分行（OBU），經去年幾近停頓，今年要重新衝刺，目標海外與OBU獲利貢獻比要從去年降到三成再拉升到35%至40%。

配合放款結構調整，以及金融交易強化，也可望帶動利差提升，今年目標存放利差要成長0.04個百分點，淨利差NIM成長至少0.02個百分點。

華南金法說會也揭露去年受疫情及華南永昌證券權證業務損失影響，稅後純益86.62億元，較前年下滑45.7%，每股稅後純益（EPS）0.67元，股東權益報酬率（ROE）4.58%、資產報酬率（ROA）0.3%。總資產與淨值也穩健成長，去年底總資產突破3兆元達3.1兆元，較前年底成長13.5%。

華南金控 疫情

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