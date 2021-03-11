華南金新南向據點 增至七處

經濟日報 / 記者陳芝瑄夏淑賢／台北報導

華南金控昨（10）日法說會宣布今年要重新衝刺海外業務，核心子公司華南銀行加緊海外布局，昨天揭幕泰國曼谷代表人辦事處，使華銀新南向市場據點增加至七處，也是海外第16個據點，另外，印尼雅加達辦事處則尚在籌備中。

疫情影響，去年國銀海外頻頻踩雷、增提損失，華銀海外授信與跨境聯貸參與也受疫情衝擊陷入停滯期，今年在疫苗接種與疫情趨緩下，海外市場要捲土重來再衝刺，尤其美國紐約分行在擺脫當地禁令後，今年也將再展拳腳。

華銀指出，曼谷辦事處因疫情影響，昨天是跨海透過視訊連線方式，舉行開幕典禮。曼谷辦事處是華銀繼菲律賓馬尼拉分行之後，再次將服務據點延伸至新南向的泰國，在地即時掌握泰國經濟成長潛力與商機。

目前華銀海外已設12家分行、一家支行，及三辦事處，其中，新南向地區就有胡志明市、新加坡、雪梨及馬尼拉等四家分行，及原有的河內與仰光兩辦事處，加上昨天開幕的曼谷代表人辦事處，新南向據點就有七處。

未來華銀將持續布建更完整的海外金融服務網，以滿足客戶各項跨境需求，成為台商最佳夥伴，朝向亞太地區優質銀行的願景邁進。

華銀 疫情 新南向

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