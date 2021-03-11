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台幣強升變緩升 利率不變

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
台灣金融研訓院董事長吳中書。 記者陳怡慈/攝影
台灣金融研訓院董事長吳中書。 記者陳怡慈/攝影

台灣金融研訓院昨（10）日公布今年2月最新TAIFRI指數（Taiwan Financial Risk Index，台灣金融風險指數）編製結果，國內銀行業者預估未來三個月，中央銀行將維持三項貼放利率不變，新台幣對美元則是會從強升變成緩升。

昨日記者會由台灣金融研訓院董事長吳中書主持、該院金融研究所所長林士傑簡報。林士傑表示，根據研訓院對國內銀行業者的問卷調查結果，雖然近期主要國家公債殖利率上揚帶動市場利率水準略微上揚預期，但預估我國央行仍將維持現行政策利率不變。

新台幣匯率方面，儘管銀行業者維持看多台股走勢，且近期外資對台股呈現觀望但未看空，大舉匯出可能性較低，惟受到美國10年期公債殖利率急升，美元指數近期已有所反彈，新台幣對美元強勢升值的力道已經減緩。

吳中書會前接受媒體聯訪時談到，新台幣對美元是否升勢趨緩，他個人不敢講，有時是暫時性的現象。他說，台商整個陸續還在返台、投資還在發酵，台灣是全球少數幾個經濟體在國際經濟具有很強的競爭力。

他提醒，匯率就像股價一樣，預期心理扮演很重要的角色，尤其是任何不確定性發酵，或者政策的轉換，都會影響匯率的波動。

不動產市場方面，研訓院調查顯示，銀行業者預估未來三個月，國內房價及銀行不動產放款仍溫和上揚，但力道較去年第4季趨緩。

吳中書也被問到對囤房稅看法，他說，社會公平跟發展本來就要取得平衡點，當房價過於飆漲對年輕或弱勢族群是很不公平的，怎麼取得平衡要很多配套措施。他說：「整個所得分配目前透過移轉支付的方式，但是在稅制上面或很多輔導方面，我們可以更加把勁。」

台灣境內資金充沛，經濟前景又被看好，自然會帶動一些資產價格上升，儘管如此，「我們不希望看到資產過於膨脹，過於膨脹勢必將來就是明顯的修正」。

吳中書說，囤房稅也是站在公平的立場，從整個社會財富分配的公平性來看，實施囤房稅也是滿穩健的。

美國10年期公債殖利率大幅彈升，到底是看好景氣復甦動能，還是通膨預期增溫所致？中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢昨日表示，他認為很大部分是通膨預期增加的結果。

簡錦漢昨日出席台灣金融研訓院的台灣金融風險指數發布記者會，針對美債殖利率上升的話題發表看法，他說，如果是經濟成長率上升所致，投資人應該會把資金從債市移到股市，然而目前情況卻是，通膨疑慮引發美債殖利率上升，且因股票跟公債的殖利率差距縮小，很多人把資金從股市抽出。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新台幣 殖利率 吳中書

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