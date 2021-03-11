防疫保單挹注 台產2月盈餘大增243％

上市公司台灣產險昨（10）日公布獲利自結數，2月稅前盈餘2.23億元、年增1.58億元、增幅243.1%，台產公司發言人黃志傑說，差額大多數來自防疫保單所貢獻。

台產公司2月17日曾公開表示，初步清點受理防疫保單逾300萬件。因其防疫保單1月狂銷時點落在22至25日四天，簽單保費須全部在1月認列，產險同業從公會統計數字推估，台產防疫保單賣逾350萬件。

350萬件跟300萬件，差很大，台產公司為何只講300萬件？黃志傑說，擔心重複件或無效件太多，審慎為宜，實際售出之有效保單6月底後才會知道。

台產公司的防疫保單用「其他財產保險」而非健康險送審，產險公會統計顯示，台產1月之其他財產保險簽單保費約16億元6,740萬元，較去年同期暴增約16.5億元，以每件保單平均保費470元推算，賣出件數逾350萬件。

台產公司給經代公司的佣金約20%，因理賠案件頂多雙位數，損失率低到可用零計算，加計該公司人事與作業成本估約20%，台產公司等於賣一件賺60%，16.5億元的60％為9.9億元，這張保單可望貢獻台產今年稅前盈餘將近10億元。

黃志傑說，保單詳細成本沒法透露，理賠件數也無法透露，只能說，銷售防疫保單須認列的佣金與稅負已在1月一次認列，2月起到明年1月，防疫保單對該公司損益只有正面貢獻。

產險公司的保費收入，須從滿期而非簽單角度，按1/24法認列，簡單講每月認一些，台產2月稅前盈餘年增1.58億元只是倒吃甘蔗的開始。

因一次認列防疫保單之佣金與稅負成本，台產公司1月稅前虧損3.99億元，2月開始不必認列佣金與稅負成本，且有穩定的滿期保費挹注，前二月稅前虧損縮小至1.76億元，預估獲利累計數3、4月間可望負轉正，之後每月明顯走高。