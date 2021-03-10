元大壽攜手嘉義政府推動微型保險 助弱勢家庭兒少

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
元大人壽攜手嘉義縣政府推動微型保險，由元大人壽總經理林則棻(左)接受嘉義縣社會局代理局長張翠瑤(右)頒發感謝狀，提供弱勢家庭兒少基本保險保障。 圖／元大人壽提供
元大人壽攜手嘉義縣政府推動微型保險，由元大人壽總經理林則棻(左)接受嘉義縣社會局代理局長張翠瑤(右)頒發感謝狀，提供弱勢家庭兒少基本保險保障。 圖／元大人壽提供

元大人壽積極響應主管機關政策，持續拓展微型保險保護傘，希望協助弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障。2020年年底宣布與嘉義縣政府合作，為6-15歲弱勢家庭兒少投保微型保險，保費全由元大人壽捐助，為經濟弱勢族群提供基本意外保障，今年更希望擴大對象，特於日前南下拜訪嘉義縣縣長，希望協助更多弱勢兒少家庭獲得基本保障。

元大人壽多年來持續推廣保障型暨長年期商品，期待保險教育向下扎根，讓保險回歸保障之真正功能，自2020年啟動「元大人壽小樹陪伴列車」以來，由志工團隊前進偏鄉，針對弱勢兒少推展保險與風險教育。也因此機緣，透過兒少安置機構及慈善團體，以投保簡便、免體檢微型保險，提供包括南投陳綢兒少家園、台東海山扶兒家園、桃園北區兒童之家、環宇國際文教基金會、中華傳愛社區服務協會，及嘉義縣慈善團體聯合協會之扶助對象，一份基本的保險保障，避免突發事故發生對這些弱勢家庭經濟造成嚴重衝擊。

嘉義縣自2016年起即於太保市、東石鄉、布袋鎮、番路鄉及大埔鄉等試辦微型保單，2017年逐步推展至全縣低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭等家庭。縣長翁章梁上任後，推動縣內弱勢家庭投保微型保單更不遺餘力，翁章梁表示，弱勢家庭因收入及存款有限，往往無多餘資金可購買商業保險，遭逢突來意外時，家庭將面臨經濟危機。希望讓弱勢民眾在社會救助外，多一層微型保險保障，以扶持遭逢意外事故致殘或身故之弱勢家庭度過難關。

元大人壽特於3月8日由總經理林則棻帶領公司主管及同仁南下嘉義，與縣長、社會局長及嘉義縣慈善團體聯合協會進行拜訪交流，翁章梁為感謝元大人壽對嘉義縣弱勢兒少的照顧，也特別致贈感謝狀。未來，元大人壽將持續推動微型保險，用實際行動讓更多弱勢兒少及需關懷之對象獲得基本保障。

元大人壽總經理林則棻（左二）代理局長張翠瑤（右三）共同合影，宣示未來將持續推動微型保險，用實際行動讓更多弱勢兒少及需關懷之對象獲得基本保障。 圖／元大人壽提供
元大人壽總經理林則棻（左二）代理局長張翠瑤（右三）共同合影，宣示未來將持續推動微型保險，用實際行動讓更多弱勢兒少及需關懷之對象獲得基本保障。 圖／元大人壽提供

微型保險 元大 弱勢家庭

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