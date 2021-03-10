群益證董事長獎勵生育 群益寶寶獲生育禮金

2020年全球在新冠肺炎陰影下，台灣的新生兒出生數，創下史上最低的出生人口數。向來注重員工福祉與企業永續經營的群益金鼎證券（6005），董事長王濬智持續鼓勵員工生育，今年已邁入第五年祭出「每年前三名出生的群益員工子女，可獲得生育賀禮」的獎勵。

今(2021)年首位群益寶寶於元月六日誕生，父親是經紀部板橋分公司副理林俊豪，他領了大紅包後開心表示「很驚喜！感謝公司提供生育獎勵，有種喜從天降的感覺！」。

這次首位獲獎的新生兒父親林俊豪，是經紀部板橋分公司副理，距離上胎相隔一年多，雖然加入群益的時間僅僅半年，但他深刻體會到群益提供的福利政策相當完善，總是將員工福祉擺在首位。對於這次能夠獲得生育補助，直說「很驚喜！感謝公司提供生育獎勵減輕生兒育女的經濟壓力。」

第二、三名分別為資訊部許瓈方及童秉煌，許瓈方這次生產為首胎，服務於群益1年多，同樣非常謝謝公司提供的生育獎勵；童秉煌於群益服務10年，今年喜獲一對龍鳳胎，雖然極度歡欣但同時也壓力山大，幸虧公司完善的福利措施讓他安心許多，他表示「這對努力增產報國的我們，是很大的鼓勵！」

群益盡全力提供家庭友善的工作環境，希望所有員工都能感受到滿滿的幸福感。員工是群益的重要資產，因此集團特別關注員工的生活質量、價值觀念，最終以達到員工心理健康與幸福感。

王濬智表示，去年大家處於疫情低氣壓的氣氛中，希望能在2021年散播滿滿幸福感，同時期望同仁能夠在生育率下降的浪潮中，仍能積極培育下一代。群益盡全力提供家庭友善的工作環境，希望所有員工都能感受到群益金融集團的核心信念「Capital Care」—群益關心您，更期許集團員工也能同樣關心客戶與企業夥伴的感受，並將觸角延伸到社會每個角落，提供無微不至的關懷和服務，希望所有員工都能樂在工作，樂在生活。