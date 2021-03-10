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驚！央行為阻升匯率 去年買匯391億美元
中央銀行總裁楊金龍將於明（11）日赴立法院報告，提前出爐的書面報告顯示，央行去年下半年及去年全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元。
該報告指出，央行基於法定職責調節匯市，維持匯市運作順暢，去年下半年國內匯市有失序之虞，央行基於金融及幣值穩定之法定職責，加大調節匯市力道，維持匯市運作順暢。
央行表示，去年3月以來，主要經濟體為因應疫情衝擊，採取擴張性財政及超寬鬆貨幣政策，加以國內防疫表現及經濟基本面較佳且貿易出超擴大、台商回台投資的資金回流，均影響國內匯率走勢。 特別是去年11月及12 月國際美元持續走弱，同時外資匯入金額大增，國內匯市有失序之虞。
為防止國內匯市美元供需嚴重失衡，避免其負面效應外溢至實體經濟面，央行去年11月及12月加大匯市調節力道，去年下半年及全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元。2019年底迄今（2021年3月8日）新台幣對美元升值約6.4%，與其他貨幣相比，匯率相對穩定。
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