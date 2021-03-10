快訊

評／全民吃鳳梨治標不治本？產銷失衡與被忽略的糧食安全

全校只剩1系！蘭陽技術學院驚傳下學期停止招生 校董發公開信說明

快擁抱金飯碗！合庫大徵才 釋出近400名職缺

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

合作金庫銀行110年徵才季強勢開跑，自3月起將啟動27場校園徵才活動，總計今年對外招募近400人，提供儲備菁英、一般金融、理財、資訊、資安、信託及數位金融科技人員等多元職缺，迎接即將到來的畢業求職潮。

去年新冠疫情打亂全球經濟，但合庫在董事長雷仲達的帶領下，獲利表現仍非常亮眼，合庫金控（5880）109年合併稅後純益達171.35億元，年度稅後純益目標達成率為118.96%。此外，合庫更全力相挺受疫情影響之企業，獲金管會評選為「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」之優等銀行，在13項評比中，榮獲9項大獎，其中7項第一、2項第二，繳出金融同業最佳成績。

合作金庫銀行自前身台灣產業組合協會起算，迄今已逾百年歷史，深耕台灣的經營理念與優良的金融服務口碑，逐步成長為坐擁全台最多分支機構的銀行，對民營企業的放款規模，亦穩居國內龍頭地位。去年獲選為「台灣CEO 100強」的雷仲達董事長，積極響應政府改善勞工薪資待遇，107-108年員工平均加薪幅度分別為5.8%及 4.53%，109年更導入員工持股信託，加計晉級調薪後相當於平均加薪幅度4.21%，員工福利在業內始終名列前茅，110年再度榮獲「保險龍鳳獎」，連續三年蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」優等獎，其幸福企業之名備受大眾肯定。

今年合庫銀行整體徵才計畫未受疫情影響，因應各項人力需求，預計招募近400個職缺，第一梯次配合年後轉職潮，已對外招募98人，第二梯次則配合鳳凰花開畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，徵才類別多達22項，共計招募290人，為了讓年輕學子更加認識合庫，今年合庫再度擴大舉辦校園徵才，在3月到5月間，於全台19所大學院校辦理企業說明會，由各校在合庫服務的學長姊進入校園，直接與學弟妹面對面交流，分享工作經驗，另配合台大、政大、清大、成大及台北大學等大學徵才季，將參加8場學生就業博覽會，除了介紹徵才職缺，也藉由現場勁歌熱舞和遊戲互動，展現合庫同仁活潑熱情的一面。

合庫第二梯次招募之290名額中，涵蓋45名儲備菁英及142名一般金融人員等類別，並提供優渥的待遇條件，以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後則合計上看75萬元，是應屆畢業生開創職涯的絕佳機會。而針對具有經驗的轉職者，合庫預計錄取跨領域多元人才，包含資訊、資安、理財、數位金融科技專業人員與信託專業人員等職缺，號召各類優秀人才加入合庫行列。

本次合庫銀行招考委託財團法人台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間預計自110年6月4日起至110年6月30日止，筆試日期則訂於110年7月17日。新進人員招募相關資料，請詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。

合庫金 徵才活動

延伸閱讀

華銀攻企業福利信託業務

炎洲36億聯貸 合庫主辦

華銀與文生真空合作推員工福利信託 滾大勞工退休金

炎洲等值新台幣36億元聯貸案 合庫銀主辦

相關新聞

快擁抱金飯碗！合庫大徵才 釋出近400名職缺

合作金庫銀行110年徵才季強勢開跑，自3月起將啟動27場校園徵才活動，總計今年對外招募近400人，提供儲備菁英、一般金融...

新職缺加薪1萬！網見「條件」秒搖頭勸退：不值得

工作加薪但少了生活品質你願意嗎？一名從事業務的網友透露，公司有新職缺雖然工作內容繁雜，但每月卻加薪一萬，讓他猶豫是否要接下，沒想到眾人看完「1條件」卻頻頻勸退。

逾1成企業今年不招募新鮮人 僅4成願給33.5K起薪

疫情衝擊景氣，2021年企業願以多少薪資聘用新鮮人？Cheers雜誌發表企業最愛大學生調查，指出新鮮人薪資水準相較前兩年...

聽障求職碰壁 雲林虎尾就業中心助重返職場

先天聽障的雲林36歲婦女楊惠珊，表達較慢半拍，仍擁多項國際電腦證照，因結婚生子離開職場多年，最近想重找工作卻碰壁，虎尾就...

面試時「被問前份工作薪水」該回答嗎？ 內行曝一招自保

在求職面試時，常常會被面試的主管問到上一個工作的問題，對此便有網友發文說明，自己之前的薪資只有23K，低於行情價一些，所以並不知道當新公司詢問到上個工作的薪資時，應該怎麼回答。

阿里巴巴開173萬年薪來台徵人 網怕爆：不是996就是007

大陸公司阿里巴巴為招攬人才，近日來台招聘，有網友在PTT貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」，工作地點包括杭州、北京、上海、廣州，年薪40萬到150萬人民幣（約新台幣173萬元到638萬元）。優渥條件讓網友質疑「是996（工作制）嗎？」還有人直言「阿里巴巴是更狠的007（工作制）」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。