快擁抱金飯碗！合庫大徵才 釋出近400名職缺

合作金庫銀行110年徵才季強勢開跑，自3月起將啟動27場校園徵才活動，總計今年對外招募近400人，提供儲備菁英、一般金融、理財、資訊、資安、信託及數位金融科技人員等多元職缺，迎接即將到來的畢業求職潮。

去年新冠疫情打亂全球經濟，但合庫在董事長雷仲達的帶領下，獲利表現仍非常亮眼，合庫金控（5880）109年合併稅後純益達171.35億元，年度稅後純益目標達成率為118.96%。此外，合庫更全力相挺受疫情影響之企業，獲金管會評選為「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」之優等銀行，在13項評比中，榮獲9項大獎，其中7項第一、2項第二，繳出金融同業最佳成績。

合作金庫銀行自前身台灣產業組合協會起算，迄今已逾百年歷史，深耕台灣的經營理念與優良的金融服務口碑，逐步成長為坐擁全台最多分支機構的銀行，對民營企業的放款規模，亦穩居國內龍頭地位。去年獲選為「台灣CEO 100強」的雷仲達董事長，積極響應政府改善勞工薪資待遇，107-108年員工平均加薪幅度分別為5.8%及 4.53%，109年更導入員工持股信託，加計晉級調薪後相當於平均加薪幅度4.21%，員工福利在業內始終名列前茅，110年再度榮獲「保險龍鳳獎」，連續三年蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」優等獎，其幸福企業之名備受大眾肯定。

今年合庫銀行整體徵才計畫未受疫情影響，因應各項人力需求，預計招募近400個職缺，第一梯次配合年後轉職潮，已對外招募98人，第二梯次則配合鳳凰花開畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，徵才類別多達22項，共計招募290人，為了讓年輕學子更加認識合庫，今年合庫再度擴大舉辦校園徵才，在3月到5月間，於全台19所大學院校辦理企業說明會，由各校在合庫服務的學長姊進入校園，直接與學弟妹面對面交流，分享工作經驗，另配合台大、政大、清大、成大及台北大學等大學徵才季，將參加8場學生就業博覽會，除了介紹徵才職缺，也藉由現場勁歌熱舞和遊戲互動，展現合庫同仁活潑熱情的一面。

合庫第二梯次招募之290名額中，涵蓋45名儲備菁英及142名一般金融人員等類別，並提供優渥的待遇條件，以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後則合計上看75萬元，是應屆畢業生開創職涯的絕佳機會。而針對具有經驗的轉職者，合庫預計錄取跨領域多元人才，包含資訊、資安、理財、數位金融科技專業人員與信託專業人員等職缺，號召各類優秀人才加入合庫行列。

本次合庫銀行招考委託財團法人台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間預計自110年6月4日起至110年6月30日止，筆試日期則訂於110年7月17日。新進人員招募相關資料，請詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。