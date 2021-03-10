台股有無泡沫化疑慮？吳中書這麼看

台灣金融研訓院董事長吳中書上午出席該院台灣金融風險指數(TAIFRI，Taiwan Financial Risk Index) 2021年第1季記者會，會前接受媒體聯訪時談到，所謂的泡沫，是說脫離基本面很多，台灣之所以有穩健資本市場，主要很多產業在國際上的競爭力不錯，接單狀況、出貨狀態都非常好，利潤當然會反應在股價上面。

「但是我們也不期望過度的來膨脹，這樣子勢必在未來會有所修正。」電視台記者詢問吳中書，台股有無泡沫化疑慮，吳中書做出上述表示。

媒體也詢問，主要國家的寬鬆貨幣政策會不會調整，吳中書說，目前來講，全球剛從嚴苛的疫情中慢慢復甦，各國的貨幣政策短期間調整的可能性並不高，因為經濟動能都還算是很遲緩。

國際經濟的復甦在各地的變化也不一樣，有些比較有發展性或技術上有比較好的發展，像台灣，成長力道比較穩健，但是有部分的開發中國家，尤其高負債的，未來的財務結構值得觀察。