快訊

評／全民吃鳳梨治標不治本？產銷失衡與被忽略的糧食安全

全校只剩1系！蘭陽技術學院驚傳下學期停止招生 校董發公開信說明

台股有無泡沫化疑慮？吳中書這麼看

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台灣金融研訓院董事長吳中書上午出席該院台灣金融風險指數(TAIFRI，Taiwan Financial Risk Index) 2021年第1季記者會，會前接受媒體聯訪時談到，所謂的泡沫，是說脫離基本面很多，台灣之所以有穩健資本市場，主要很多產業在國際上的競爭力不錯，接單狀況、出貨狀態都非常好，利潤當然會反應在股價上面。

「但是我們也不期望過度的來膨脹，這樣子勢必在未來會有所修正。」電視台記者詢問吳中書，台股有無泡沫化疑慮，吳中書做出上述表示。

媒體也詢問，主要國家的寬鬆貨幣政策會不會調整，吳中書說，目前來講，全球剛從嚴苛的疫情中慢慢復甦，各國的貨幣政策短期間調整的可能性並不高，因為經濟動能都還算是很遲緩。

國際經濟的復甦在各地的變化也不一樣，有些比較有發展性或技術上有比較好的發展，像台灣，成長力道比較穩健，但是有部分的開發中國家，尤其高負債的，未來的財務結構值得觀察。

吳中書 貨幣政策 開發中國家

延伸閱讀

新台幣匯率變緩升？ 吳中書：不敢講

特斯拉急大漲 台股供應鏈早盤同上揚

美科技股強彈 法人：台股可望回升

電子股光環減弱 傳產、金融創波段新高

相關新聞

新台幣匯率變緩升？ 吳中書：不敢講

台灣金融研訓院董事長吳中書上午出席該院台灣金融風險指數(TAIFRI，Taiwan Financial Risk Ind...

研訓院調查 銀行業預估新台幣強升變緩升

台灣金融研訓院上午舉行台灣金融風險指數(TAIFRI，Taiwan Financial Risk Index)2021年...

第一金證董總 同時「被請辭」

公股行庫人事異動擴大，「震波」從銀行圈蔓延到證券圈。第一金旗下第一金證董座葉光章、總經理陳香如昨天也傳出請辭下台，董座職...

外資連四天落跑 台幣再貶

熱錢加速撤出，估計昨（9）日一天匯出13億美元，加重新台幣匯率貶勢，新台幣盤中高點揮別27字頭、僅在28.225元止步，...

央行阻升台幣 保險業扮演神隊友

央行阻升新台幣，保險業將扮演「神隊友」。金管會昨（9）日宣布，預告修法放寬外幣保單限額到40%，預料最多釋出6,900億...

新台幣早盤升逾1角 一度觸及28.25元

新台幣今（10）日早盤以28.36元兌1美元，升值3分開出；早盤開出後一度觸及28.25元，升值1.4角。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。