第一金證董總被請辭 傳兆豐證總座接第一金證總座

公股行庫人事異動持續擴大，甚至從銀行圈震及證券圈。最新消息指出，第一金證券董事長葉光章、總經理陳香如雙雙「被請辭」，總座職缺可望由兆豐證券總經理陳致全接任。

在證券圈中，葉光章身分較為特殊，法律人出身，岳父是宏碁集團創辦人施振榮，姐姐是前立委、現任監察委員葉宜津，因而備受外界關注。不過，第一金證券在他擔任董總時期，績效相對往年大幅進步，在2017年轉虧轉盈，接下來獲利逐年成長，至去年獲利8.64億元，在公股券商中表現出色。因而今（9日）天第一金證券員工聽聞董事長、總經理去職，幾乎都覺得「很奇怪」。

對此消息，至記者截稿時間，葉光章並未接電話，陳香如接到求證電話時沉著地說，「不方便回應，一切由第一金控（2892）發言人說明。」

據了解，第一金證券董事長是三年一任，早在去年３月已經到期，但遲遲未給葉光章續約，而第一金證業績持續成長，當時已透出不尋常味道，今天倆人去職應該是財政部、行政院也撐不住了。

公股相關人士解讀，過去公股行庫及子公司幾乎都是由行政院指派，現在看來應該是總統府打算拿回全面主導權。截至目前，本波公股行庫人事異動先是土銀董事長陳柏川、合庫銀行總經理陳世卿屆齡未獲延任而請辭，最新是第一金證券董總為獲延任而離職。

目前傳出第一金證總經理將由兆豐證券總經理陳致全接任，公股相關人士分析，兆豐證雖然股本大於第一金證券，但第一金證市占率、獲利、ROE較優，調派第一金證券算是「升官」。

陳致全在證券圈資歷已經二十餘年，為美國奧克拉荷馬市大學企業管理研究所碩士，擁有證券、期貨及跨產業領域資歷，曾歷任兆豐證券通路業務事業群兼經紀業務本部副總、證券經紀業務本部區主管、大華證券經紀業務管理部區主管及法人部主管，並曾任大華期貨董事、萬海航運（2615）獨董及審計委員會委員、士林紙業（1903）獨董及薪酬委員會委員。兆豐證券在其領軍下，在金融科技創新頗多著墨，領先同業推出運用自然語意技術，提供文字及語音互動功能之「Mega理財小秘書」AI on LINE證券理財服務。