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信用卡優惠多銀行賺什麼？專業卡友曝關鍵二點

聯合新聞網 / 綜合報導
有卡友納悶現今刷卡都有2%以上的優惠，再加上電子支付及配合各類活動的回饋，林林總總算下來發卡銀行似乎賺不了錢，因此好奇銀行在信用卡這塊「到底怎麼賺錢？」 本報資料照片
有卡友納悶現今刷卡都有2%以上的優惠，再加上電子支付及配合各類活動的回饋，林林總總算下來發卡銀行似乎賺不了錢，因此好奇銀行在信用卡這塊「到底怎麼賺錢？」 本報資料照片

為了搶攻市場，各家銀行無不推出搭配許多優惠的信用卡，有卡友納悶現今刷卡都僅有2%左右的手續費，再加上電子支付及配合各類活動的回饋，林林總總算下來發卡銀行似乎賺不了錢，因此好奇銀行在信用卡這塊「到底怎麼賺錢？」。貼文一出釣出不少專家直指銀行根本「不靠信用卡賺錢」，並指出銀行賺錢之道就是「利息」、「金流」。

信用卡市場百家爭鳴，有些銀行趁開學季祭出「刷卡繳學費優惠」，有些銀行則有「停車刷卡享折扣」、主打「類現金回饋」等。批踢踢有卡友納悶在如今刷卡手續費只有2%左右的時代，不少銀行卻仍搭配10%以上的回饋，納悶銀行「真的能賺錢？」，引來網友笑稱「銀行賺什麼都比你賺得多」、「賺你各位資料和使用習慣」。

有人認為可能是信用卡的循環利率，但被其他網友點出目前循環利息受制於法規，沒有辦法像過去認為的多，現今主要的目的是「綁大戶叫他們自動上繳收入證明」，指出現在信用卡主要是靠拿到卡友的個資，之後再推銷各種銀行的產品。也有人分析，一般人都不會是信用卡發卡銀行主要的服務對象，他們真正服務的是高資產客戶，每個月的刷卡量創造金流和存款，甚至一個人抵過20個以上的普通人。

另有人以「神卡墜落」現象來分析，指出每段時間就會有神卡被打下，主要是因為信用卡業務的目的是「發掘潛在客戶」，透過定期汰換太花錢的活動，並轉介貸款、基金、保險等，一來一往下更能掌握顧客需求，從人海中掌握客戶做精準行銷。

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