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國銀1月獲利出爐總賺319億元 樂天銀獨虧原因揭密

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

國銀1月獲利出爐，總獲利318.96億元，37家銀行中，僅有樂天銀獨虧損，單月虧損0.34億元，何時可以轉虧為盈？根據樂天銀內部規劃，正式開業後的第三年才有機會。

台灣首家純網銀樂天銀行，1月成績出爐，登場首月虧損0.34億元，為37家國銀中唯一虧損的銀行。

樂天銀行的存款成績也出爐，樂天銀1月下半旬開業，1月總存款為2.57億元，如果以市場推估1月開戶數破萬戶推算，每一位客戶平均存款金額應落在2.5萬元上下不等，成績相比現階段國銀數位帳戶動輒客戶活存金額30萬元上下相比，還有一段追趕空間。

據了解，樂天銀現階段內部業務主要多為日方主導，行銷等事宜才由國票金（2889）主導，且原本定案的行銷長、也是前一銀總經理蔡麗雪，才剛報到不久，卻立刻傳出已經離職。

樂天銀行原本為台灣市場最期待的純網路銀行，但其大股東之一的國票金控傳出有意迎二房安泰銀（2849）回家，安泰銀也有意願嫁入門、結束台灣最後一家私募銀行歷史，面對結親一方想再娶一房，樂天銀行開幕後似有出師不利姿態。

市場更關注，假設國票金要迎安泰銀入房，手中樂天銀股份該怎麼處理？這也將勢必被其他非金融業的業者關注，如同另一家純網銀將來銀行擁有全聯等股東，樂天銀後續動盪似乎才剛開始。

國銀今年1月總稅前純益為318.96億元，其中中國信託商銀稅前純益35.57億元，成為唯一一家元月獲利破30億元以上的銀行，逾放比維持在0.22％，符合平均值0.22％水準。

第二高為國泰世華銀，1月稅前純益28.97億元，第三為北富銀的24.53億元，第四名為玉山銀的20.42億元，這三家銀行逾放比都算維持在平均值以下，顯示體質優秀。

樂天 國票金控

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