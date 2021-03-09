新台幣救火隊來了！金管會預告修法提高外幣保單限額

新台幣升值壓力有解，保險業將扮救火隊！去年11月新台幣強升，央行向金管會尋求幫助，開放壽險公司海外投資紓解熱錢潮。金管會今（9）日宣布，預告修法放寬外幣保單限額放寬到40%，預料可多釋放6,900億元上限，壽險業可因此多賣1.25兆元外幣保單，最快應該在下半年實施，與保護投資人權益的配套同步上路。

去年11月因新台幣強升，讓央行受不了，一度傳聞央行寫信給金管會，建議金管會放寬外幣傳統保單限額35%，與放寬壽險業海外投資限額45%，希望藉由壽險買美元來壓制新台幣匯率。保險局副長局張玉煇今日宣布，預告修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，研擬放寬外幣保單限額，從35%拉高到40％，修法預告60天並收集業者意見後，再對外公告。

依照現行規定，壽險業賣外幣保單超過責任準備金35%將計入海外投資限額，未來修法後可以比現在多出5％的準備金額度，保險局統計，約多出新台幣6,900多億元額度，換算成外幣保單保費，則可再多賣1.25兆元左右。

因釋放準備金限額，可能會帶動外幣保單銷售大增，基於保護保戶權益，保險局今日也同步公布二大配套措施。

一要說清楚匯率風險，壽險業務員銷售外幣保單時，需提供匯率風險說明書供保戶簽署，內容包括保單計價幣別最近10年內最高、平均及最低三種匯率的情勢，且要用視覺化方式舉例說明保險給付折合新台幣計算金額、簽訂契約時收取的保險費折合新台幣計算的金額，以及兩者之差額。

二是銷售外幣保單的業務員一定要先上過1小時匯率風險課。無論是壽險公司或是銀行、保經代業務員，在取得外幣傳統型保單資格登錄後，要求每年至少參加所屬公司舉辦的1小時匯率風險在職教育訓練課程，若沒有參加此課程，則隔年將不得銷售外幣保單。

保險局表示，目前外幣保單已卡到35%限額有3家公司，之前均已向金管會申請提高，主要都是外商壽險。另外保險局此次修法也同步調高鼓勵措施的限額，從原本的37%調高到42%。凡自有資本與風險資本比在250%以上、信用評等在AA+級或有設內部風險模型等績優公司或是最近一年商品結構綜合評等符合標準者，可申請超出限額再多2%，目前符合資格的公司有2家。