長期超收客戶保費遭罰 京城銀回應了

金管會金檢發現京城銀行（2809）原本的轉投資保代子公司針對住宅火險費用有對客戶長年超收一事，以及其他違規事項，一併罰鍰京城銀行180萬元，對此京城銀行表示，該行在金檢發現後第一時間即對相關違規人員進行懲處，並已計算退還客戶所有超收款項，現在該保險子公司已經併入銀行，為銀行保險部，部門人員已加強教育訓練並已改善。

京城銀表示，違規情事是發生在尚未併入前的獨立子公司府城財產保險代理人公司時期，可能當時轉投資公司在運作上未能完全嚴謹落實法規，造成有人員對客戶有擅自超收保險費用的狀況，在兩年前金檢時發現有相關違規情事，京城銀即已處置，包括懲處人員與各項改善措施，併入母公司成為部門後，也比照銀行所有法遵標準與作業規範。