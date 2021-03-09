聽新聞
test
0:00 / 0:00
長期超收客戶保費遭罰 京城銀回應了
金管會金檢發現京城銀行（2809）原本的轉投資保代子公司針對住宅火險費用有對客戶長年超收一事，以及其他違規事項，一併罰鍰京城銀行180萬元，對此京城銀行表示，該行在金檢發現後第一時間即對相關違規人員進行懲處，並已計算退還客戶所有超收款項，現在該保險子公司已經併入銀行，為銀行保險部，部門人員已加強教育訓練並已改善。
京城銀表示，違規情事是發生在尚未併入前的獨立子公司府城財產保險代理人公司時期，可能當時轉投資公司在運作上未能完全嚴謹落實法規，造成有人員對客戶有擅自超收保險費用的狀況，在兩年前金檢時發現有相關違規情事，京城銀即已處置，包括懲處人員與各項改善措施，併入母公司成為部門後，也比照銀行所有法遵標準與作業規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言