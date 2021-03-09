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房市活絡 新光金控2月獲利大補

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光金控（2888）今(9)日公布獲利自結數，因核心子公司新光人壽2月認列持有之碧湖天建案12.6億元出售利益，新光人壽及新光金控2月稅後純益雙雙較1月大幅走高。

新光人壽2月稅後純益34.74億元、月增21.41億元；新光金控2月稅後純益40.11億元、月增18.79億元。

從累計數來看，新光金控前二月稅後純益61.43億元、年增0.3%，累計每股稅後純益(EPS)為0.47元。

國內房地產交易活絡，新光人壽持有之台北市內湖區碧湖天預售屋建案，開賣不到半年，93戶已簽約83戶，2月認列12.6億元出售利益。新光金控資深副總徐順鋆表示，目前還有五戶在簽約，加上剩下的五戶，預估這十戶未來還可挹注新壽稅前盈餘一兩億元。

新光人壽2月稅後純益34.74億元、年減8.0%，前二月稅後純益48.07億元、年減6.9%，徐順鋆解釋，主因處分股債之投資收益較去年減少數億元。

不過，從月增減來看，因2月工作天數較少，新光人壽提列之業務員佣酬費用成本減少，新契約之準備金成本也少，加上吃下碧湖天大補丸，新壽2月稅後純益較1月增加24.41億元。

徐順鋆說，新光人壽2月從外匯價格變動準備金收回3億多元沖抵匯兌損失，外準金餘額降至34.3億元。新壽2月匯兌成本僅20來億，比1月的30幾億元要少，主因2月因天數較少、日攤金額較低，及避險工具的成本下降。

銀行子公司方面，新光銀行2月稅後純益3.7億元、年減14.2%；前二月稅後純益8.95億元、年增5.3%，獲利動能穩健。

徐順鋆說，新光銀行前二月的淨利息收入與淨手續費收入都成長，前二月淨息收年增一兩千萬元，已揮別去年全年淨息收年減四、五億元的衰退情況，重新回到正成長軌跡，顯示已逐漸擺脫台、美央行的降息壓力。

新光銀行的淨手收也因共同基金與債券賣得不錯，前二月年增5,000多萬元，揮別去年年減一兩億元的衰退局面。

證券子公司方面，元富證券2月稅後純益1.94億元、年增37.6%；前二月稅後純益5.13億元、年增413.0%，表現相當亮眼。

徐順鋆說，元富證券獲利佳，經紀業務貢獻最大，次為自營業務。國內證券市場相當不錯，台股日均成交量都有三、四千億元，元富證的經紀業務手續費收入前二月年增3億多元，自營部分也年增幾千萬元。

新光金控 新光人壽 房市

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