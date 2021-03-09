外資大匯出 新台幣揮別27字頭了嗎？

熱錢加速撤出，估計今（9）日一天匯出13億美元，加重新台幣匯率貶勢，新台幣盤中高點揮別27字頭、僅在28.225元止步，出口商則是瘋狂進場賣匯，使匯市交投熱翻天，一日就爆出26.495億美元的成交巨量，創近一年最大紀錄。

外資大匯出讓匯市風向丕變，中央銀行今日尾盤僅蜻蜓點水般調節，令新台幣匯率貶值8.7分，收在28.39元，連四貶並為一個月低點。

央行資料顯示，新台幣匯率今天貶值8.7分，為去年9月25日以來，近半年最大，顯示過去一段期間新台幣匯率均維持強勢格局，已許久未見如此明顯的貶勢。

匯銀主管說，外資今日匯出盛況空前，估計一天匯出金額高達13億美元，「匯市買方幾乎全都是外商啊、量非常大，出口商也非常多，畢竟很久沒看到這樣的價格了。」

匯銀主管說，新台幣匯率在上周（3日）一度升抵27.76元，創下23年半新高，現在就貶回28.3元以下，貶值速度與幅度為近期罕見，展望新台幣匯率後市，美元強弱、台股走勢與外資動向為三大觀察重點。

匯銀主管估計，本周新台幣匯率很可能在28.3~28.4元間波動整理。

至於新台幣匯率是否就此一路朝貶值方向邁進，進而導致「27」字頭再也回不去了？

匯銀主管說，雖然短期內，新台幣匯率確實會因為外資匯出潮而趨弱，但觀察去年全年情況，即使外資賣超台股，新台幣匯率仍呈升值，顯示主導匯市的力道除熱錢動向外，還有其他因素。

匯銀主管舉例說，「政府鼓勵海外資金回流，或是國人海外投資贖回，都會影響匯市供需，這也是去年央行守匯守得如此辛苦的主因。」

另一方面，新台幣匯率短期雖回貶，但距離季線28.5元、年線29元還有不小的距離，因此，新台幣至少要貶破28.5元，甚至邁向29元，才代表新台幣匯率貶勢確立；回顧去年第4季，新台幣匯率還在28.8元價位，目前匯價貶回28.3元只能說是升值趨勢趨緩，匯市風向是否轉變，還需持續觀察。