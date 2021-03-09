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元月中小企業放款前五名 民營銀行全包辦

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

元月銀行對中小企業放款力道放緩？金管會今（9）日公布最新中小企業放款，整體銀行元月新增放款309.88億元，跟去年12月單月淨增加1,321億元，大減近千億元，不過跟2020年元月淨減89億元來看，今年元月還不算太差。官股元月放款大減通常有季節性因素。因此放款前五名全由民營銀行包辦，改由中信銀、國泰世華銀排名放款冠、亞軍寶座。

過去銀行多將放款集中年底衝刺，同時或有大筆還款入帳，因此元月放款多有季節性因素。銀行局今日公布截至2021年1月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆8,434億元，較上月增加309.88億元，銀行局副局長黃光熙表示，相較2020年1月急凍、不增反減89億元，仍然明顯回溫。

此外，個別銀行方面，金管會銀行局官員指出，1月單月新增中小企業放款最多的是中信銀、國泰世華銀，分別新增139.1億元與115億元，排名第一、二名。

排名第三名到第五名的分別為台新銀行的87.3億元、永豐銀與72.3億元與聯邦銀（2838）的34.6億元，全數由民營銀行包辦。

至於對中小企業的累計放款餘額方面，仍是官股銀行較多。據統計，排名第一的仍是一銀的7,859.3億元，合庫銀以7,654.1億元居次，台企銀（2834）以6,261.2億元排名第三，四、五名則是華南銀與兆豐銀。

黃光熙指出，2021年1月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為66.86％，占民營企業放款餘額比率為68.84％，分別較上月底之比率減少0.16及0.24個百分點；另110年1月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.34％，與上月底相同。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

國泰世華

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