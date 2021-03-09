炎洲等值新台幣36億元聯貸案 合庫銀主辦

合作金庫銀行統籌主辦炎洲股份有限公司（4306）等值新台幣36億元聯貸案成功完成募集，並於今（9）日於合庫總行舉行聯貸簽約儀式，由合作金庫銀行董事長雷仲達代表授信銀行團與炎洲集團董事長李志賢共同完成聯貸合約簽署。

合庫銀指出，本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債暨充實中期營運周轉金，由合作金庫銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，華南商業銀行、第一商業銀行、日盛國際商業銀行、高雄銀行、台新國際商業銀行、台灣新光商業銀行、台灣銀行、永豐商業銀行及王道商業（2897）銀行等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購至135％，已順利完成簽約。

炎洲股份有限公司成立於1978年，最初以包裝用膠帶、雙面膠帶等各種包裝材料買賣業為主，陸續從原料生產、製造加工到品牌及銷售通路的佈局，成為全球上下游整合最完整之包裝材料製造廠商、亦為全球最大的PVC膠帶及OPP膠帶生產廠商之一；炎洲集團事業觸角延伸廣泛，事業群除薄膜、膠帶、及包材通路等外，更跨足建設與旅館市場，並持續透過旗下自有品牌，行銷至全世界。生產基地包括台灣、大陸、美國及東南亞，炎洲集團秉持「誠信」、「穩健」、「創新」及「永續經營」的營運精神，持續投入研發及深耕海外市場，將提供予客戶更高附加價值服務及提升市占率。

合作金庫銀行長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化且即時的聯貸架構規劃。近年來合庫在雷仲達帶領下，不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，在疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲九大獎，名列紓困優等銀行，表現深獲肯定。