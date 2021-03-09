房貸戶小心！京城銀超收住火險 保險局要求清查退費

小心你的住宅火險被銀行超收！房貸族除了每個月定期要繳給銀行的利息和本金外，還有一筆每年都需要的固定支出：火險地震險，為保障房貸銀行，所以火險與地震險被要求一定要投保，一般人通常在第一次辦理房貸時，由銀行找好產險公司後，之後就繼續跟同家公司一年一年固定扣款下去。不料京城銀行卻被金管會發現，不僅有幫要保人代簽情事，影響65張保單，甚至幫房貸戶換了產險公司還拉高保費，卻沒有告知客戶就逕行扣款，導致有5位客戶長達三年被超收保費3,153元，等於每人每年被超收210元。保險局官員表示，將要求京城銀全面清查後，若還有其他被超收情事，要全部退費給房貸戶。並依情節對京城銀開罰180萬元。

金管會保險局今（9）日開罰京城銀行60萬元，主要因為辦理一般業務檢查時，發現京城銀行及所合併消滅之府城財產保險代理人公司，辦理住宅火災保險業務、保存招攬文件與簽署作業等違反相關法令。除罰金外也核處京城銀行2項限期1個月改正，併處180萬元罰鍰。

保險局副局長張玉煇表示，京城銀在辦理住宅火災保險業務，未確實依其內部作業規範審核相關保險文件，致有要保人前後年度簽名不一致、或與授信契約文件之簽名不一致情形，影響28位保戶、65張保單。

此外，京誠銀也擅自為客戶更換投保之保險公司致保費增加，卻未事先說明及取得客戶同意，導致有5位客戶，在三年內被多收3,153元，相當於每人每年被多收210元。保險局官員表示，這案是採抽查被發現，京城銀也已經將多收的保費退還給客戶，但保險局將進一步要求京城銀全面清查所有房貸戶，一旦有超收情形，要全數退費給客戶。

保險局官員表示，因京城銀此案違規期間橫跨2018年至2020年，影響消費者權益，核處限期1個月改正，併處120萬元罰鍰，該公司未保存招攬相關文件副本，再罰60萬元，合計被罰180萬元。