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房貸戶小心！京城銀超收住火險 保險局要求清查退費

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
京城銀行及其所合併消滅的府城財產保險代理人股份有限公司在辦理住宅火災保險業務時，保存招攬文件和簽署作業等部分有缺失。金管會宣布，對京城銀行核處2項限期1個月改正及新台幣180萬元罰鍰。 圖／京城銀行提供
京城銀行及其所合併消滅的府城財產保險代理人股份有限公司在辦理住宅火災保險業務時，保存招攬文件和簽署作業等部分有缺失。金管會宣布，對京城銀行核處2項限期1個月改正及新台幣180萬元罰鍰。 圖／京城銀行提供

小心你的住宅火險被銀行超收！房貸族除了每個月定期要繳給銀行的利息和本金外，還有一筆每年都需要的固定支出：火險地震險，為保障房貸銀行，所以火險與地震險被要求一定要投保，一般人通常在第一次辦理房貸時，由銀行找好產險公司後，之後就繼續跟同家公司一年一年固定扣款下去。不料京城銀行卻被金管會發現，不僅有幫要保人代簽情事，影響65張保單，甚至幫房貸戶換了產險公司還拉高保費，卻沒有告知客戶就逕行扣款，導致有5位客戶長達三年被超收保費3,153元，等於每人每年被超收210元。保險局官員表示，將要求京城銀全面清查後，若還有其他被超收情事，要全部退費給房貸戶。並依情節對京城銀開罰180萬元。

金管會保險局今（9）日開罰京城銀行60萬元，主要因為辦理一般業務檢查時，發現京城銀行及所合併消滅之府城財產保險代理人公司，辦理住宅火災保險業務、保存招攬文件與簽署作業等違反相關法令。除罰金外也核處京城銀行2項限期1個月改正，併處180萬元罰鍰。

保險局副局長張玉煇表示，京城銀在辦理住宅火災保險業務，未確實依其內部作業規範審核相關保險文件，致有要保人前後年度簽名不一致、或與授信契約文件之簽名不一致情形，影響28位保戶、65張保單。

此外，京誠銀也擅自為客戶更換投保之保險公司致保費增加，卻未事先說明及取得客戶同意，導致有5位客戶，在三年內被多收3,153元，相當於每人每年被多收210元。保險局官員表示，這案是採抽查被發現，京城銀也已經將多收的保費退還給客戶，但保險局將進一步要求京城銀全面清查所有房貸戶，一旦有超收情形，要全數退費給客戶。

保險局官員表示，因京城銀此案違規期間橫跨2018年至2020年，影響消費者權益，核處限期1個月改正，併處120萬元罰鍰，該公司未保存招攬相關文件副本，再罰60萬元，合計被罰180萬元。

京城銀行 保險 房貸

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