還在呆呆存錢嗎 退休不斷炊秘訣在此

財政部統計，國內65歲以上老人的平均存款餘額超過600萬元，然而，面對利率水準趨近於零，儲蓄已不是良好的退休理財方式。第一金投信認為，退休理財首要是創造足夠所得替代、避免斷炊，而綜合歐美專家學者的「4%法則」與「固定配置策略」所形成的「４７４法則」，可供退休族參考。

根據財政部2018年綜所稅申報資料顯示，有所得收入的65歲以上人口共189萬人，其中，140萬人有利息所得，人數占比超過7成。而且有利息收入的銀髮族，平均每年利息所得達6.6萬元，若以當年度一年期定存利率約1.06%推算，前述銀髮族每人定存金額超過600萬元。

第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，退休後最擔心的是所得收入中斷，但食衣住行等基本日常花費卻一個也不能少。尤其面對現代人平均餘命越來越長，退休後可能還有3、40年以上的日子要過，因此，規劃退休理財的第一要務，就是創造所得替代、避免斷炊。

不過，面對全球利率水準直直落，加上各國政府自2008年以來大規模救市紓困後，已經債台高築，因此大幅加息等於要政府的命，「超低利率環境」將是未來的長期趨勢。

王源錦直言，靠存款領息的時代已經回不去了，現在退休規劃，除了專注收益外，更要「關注成長機會」。在策略上，不妨參考歐美兩大知名學者－威廉．班根（William Bengen）、埃斯特拉達（Javier Cuenca Estrada）分別提出的「4%法則」、「固定配置策略」，形成的「４７４法則」。

所謂「４７４法則」就是，當退休存款是一年花費的25倍時，每年從中提領「4%」，作為生活費，其餘配置在年化報酬率「7%」的股票、收益率「4%」的債券資產，如此一來，退休金有機會永遠花不完！

統計近10年全球股債表現，全球股市含息年化報酬率約7.7%，而美股標普500指數、那斯達克指數更高，達11.6%、17.1%；債券部分，全球高收益債、美國投資等級債各有6.5%、5.6%，都適合作為退休資產首選。