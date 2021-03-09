親子理財調查 台灣家長最重視預算規畫與存錢

英國保誠集團旗下資產管理公司瀚亞投資（Eastspring） 針對來自亞洲9個國家進行「親子理財」調查，其中六成的台灣父母認為「孩子學習到如何做預算和存錢」，為四大目標中最高，其餘依序為「教導孩子的金錢的價值」、「我的孩子知道要付出才能賺錢」、「孩子要能學習並分辨：想要與需要」。

瀚亞投資表示，「親子理財」顧名思義，就是父母為孩子進行理財教育的過程，了解金錢、財務和社會責任是息息相關的。過程中父母將他們對金錢的態度和信念傳遞給孩子，希望灌輸正確的觀念，能對他們的行為和理財結果產生正面的影響。

調查發現，當被問及親子理財的目標時，61%台灣父母認為「孩子學習到如何做預算和存錢」，為四大目標中最高；其次為「教導孩子的金錢的價值」，有59%台灣父母表示重視。

相較之下，整體亞洲父母最在意的則為「教導孩子的金錢的價值」，接下來才是「孩子學習到如何做預算和存錢」，顯示台灣父母相較亞洲其他國家更重視預算規畫，以及對存錢的需求。另外，「我的孩子知道要付出才能賺錢」以及「孩子要能學習並分辨：想要與需要」則分別為台灣父母親子理財目標排名三、四。

調查也發現，當父母被問到親子理財最重要的成效為何，答案相當多元，包括「我的孩子懂得理財」、「當孩子在長大成人後沒有負債，還有一些積蓄」、「我的孩子知道如何賺錢」 「孩子過著幸福無憂的生活」和 「有為退休生活提前規劃」。與此同時，正因為對於親子理財最重要的成果有各種不同的答案，導致多數亞洲父母並不確定自己在親子理財教育上是否做的夠好。

瀚亞投資（台灣）總經理王柏莉表示，透過這次調查，希望可以想了解父母面對孩子的理財教育，重視和關注的是什麼。瀚亞投資也創立親子理財平台，期望將更多相關知識傳遞出去，並實現「親子理財，並肩同行」理念，讓家長面對理財教育時不再惶恐。

這次調查是透過量化及質化研究方式，調查亞洲9個國家、1萬名父母為孩子進行理財教育的過程中，所面臨的現況與問題。這項研究由新加坡南洋商學院市場行銷與消費者行為學教授哈密托夫（Mansur Khamitov）以及Duxton Consulting Group顧問公司合力打造。