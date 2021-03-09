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新台幣早盤貶轉升 一度觸及28.225元、升值7.8分

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣今日早盤以28.31元兌1美元，貶值0.7分開出。報系資料照
新台幣今日早盤以28.31元兌1美元，貶值0.7分開出。報系資料照

新台幣今（9）日早盤以28.31元兌1美元，貶值0.7分開出；新台幣在熱錢撤出下已連續3天貶值收盤，今日開出後轉為升值，一度觸及28.225元價位，升值7.8分。

美股周一漲跌互見，道瓊工業指數收漲306.14點，漲幅0.97%，以31802.44點作收；標準普爾500指數收跌20.59點，跌幅0.54%，收在3821.35點；那斯達克綜合指數收跌310.99點，跌幅2.41%，以12609.16點作收；費城半導體指數重挫5.41%

美股僅道瓊收漲，費城半導體指數跌勢重，台股今日以15,715.07點開低，新台幣在以小幅貶值開出後，早盤一度觸及28.225元兌1美元價位，升值7.8分。

新台幣 費城

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