聽新聞
test
0:00 / 0:00
新台幣早盤貶轉升 一度觸及28.225元、升值7.8分
新台幣今（9）日早盤以28.31元兌1美元，貶值0.7分開出；新台幣在熱錢撤出下已連續3天貶值收盤，今日開出後轉為升值，一度觸及28.225元價位，升值7.8分。
美股周一漲跌互見，道瓊工業指數收漲306.14點，漲幅0.97%，以31802.44點作收；標準普爾500指數收跌20.59點，跌幅0.54%，收在3821.35點；那斯達克綜合指數收跌310.99點，跌幅2.41%，以12609.16點作收；費城半導體指數重挫5.41%
美股僅道瓊收漲，費城半導體指數跌勢重，台股今日以15,715.07點開低，新台幣在以小幅貶值開出後，早盤一度觸及28.225元兌1美元價位，升值7.8分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言