凱基投顧樂觀看待 殖利率走升將支撐台股維持多頭格局

凱基投顧研究報告指出，美國10年期公債殖利率在2月25日急速竄升至1.5%以上，再度引爆美股短期殺機，並連帶影響亞股的市場情緒。由於美債殖利率已突破S&P 500成分股之1.5%股息殖利率，降低股市吸引力，因此引發市場拋售壓力。但凱基投顧認為，殖利率走升對股市通常是長多短空，因為殖利率走升通常意味著景氣復甦情況更加明確、企業獲利動能持續改善，帶動市場上修企業獲利預估值，由此支撐股市維持多頭格局。

本次美債殖利率走升的催化劑主要來自歐美經濟即將解封的期待，連帶推升市場對通膨增溫的預期，然而殖利率走升卻也容易對股市造成短期的波動，主因市場需要消化利率走升環境下對股市評價調整的壓力。儘管如此，殖利率走升通常印證景氣已從谷底翻揚階段開始步入中期，這個階段將伴隨通膨增溫與利率上揚。因此凱基投顧建議台股投資可加碼經濟解封的受惠股與受惠於通膨增溫的周期性類股，前者包含餐飲、紡織與製鞋、旅館、航空、汽車、原油、航空、旅行社、商用健身房、賭場、精品店的各項受惠產業。週期性類股則涵蓋原物料、能源、面板、記憶體、被動元件等。此外在市場利率走升的環境下，高殖利率成分股亦容易成為資金布局的重點。

美股方面，新冠肺炎疫情期間由於政府實施巨額的紓困方案，經濟失衡現象(如私人部門負債遽增)並未發生；且由於經濟封鎖無處消費，美國人民的超額儲蓄已大幅累積1.6兆美元。凱基投顧認為新冠肺炎為經濟的外生變數，只要疫情結束，經濟復甦將快速而強勁。然而強勁的景氣復甦將伴隨通膨上揚與殖利率走高，預期未來股市的波動將加劇，而類股輪動將更加明顯。凱基投顧表示，金融市場已經一定程度反應下半年開始的經濟復甦，未來12個月股市的漲幅將遠不如過去12個月，但目前仍未到看壞股市的時候。在經濟重啟行情下，凱基投顧重申看好非美股市將會優於美國股市，並且看好價值股優於成長股、循環股優於防禦股。