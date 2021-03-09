投資級債淨流入增強 高收益債動能翻正

美債殖利率持續高檔震盪，投資人對風險性資產漲勢是否能維持感到擔憂，部分風險債券走跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除新興市場債小幅淨流出約1.5億美元外，投資級債及高收益債皆迎來資金淨流入，其中高收益債由前一周的淨流出翻正，動能恢復。

安聯投信指出，根據美國聯準會於上周釋出的褐皮書報告指出，目前疫苗接種計畫增強的企業對經濟復甦的信心，美國近幾周經濟持續溫和擴張，不過在調查中也發現，製造業工廠近期反映原物料價格升高、料件缺乏以及招募人力不足等狀況，再次刺激市場對通膨的擔憂，並使風險性債券上周表現遭遇逆風。

觀察全球債市，上周與包括全球公債、全球投資級債及全球高收益債等多數債券資產單周皆呈跌勢，美國通膨連動債則是受到市場對通膨升溫的預期激勵走揚，為債券資產中少數收紅者。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，隨著疫苗於全球持續施打，疫情帶來的不確定性雖仍在，但影響力已逐漸下降，各國經濟封鎖措施也陸續解除，預期2021年將是全球經濟自低基期反彈的一年。從政策面來看，根據聯準會主席鮑爾最新態度顯示，短期內應將維持當前寬鬆政策，加上美國民主黨政府推動的財政刺激，大環境中長期仍有利於風險資產。

許家豪表示，在景氣持續升溫下，新興市場資產有望受惠，其中新興亞洲為基本面與整體復甦狀況較佳者，相關資產在投資上可作為以成熟市場核心資產外的配置，其中新興市場債因當前仍具有明顯優於全球公債與投資級的殖利率，且後市有望受惠風險情緒轉佳有所表現，適合追求收益的投資人關注。

在新興市場債的布局上，許家豪指出，如高收益債等信用債當前優於利率型債券，而投資時首重品質，如選擇評級較高的券種，降低風險。此外，由於近期公債殖利率波動較大，甚至出現走揚現象，建議應選擇存續天期較短的債券，降低價格到期前受到市場利率波動的衝擊；最後，雖景氣與財政政策正向等利多有利於新興市場貨幣債的表現，但因新興貨幣波動仍較大，投資時仍應以美元債為核心，並保持新興當地貨幣債的調整彈性。