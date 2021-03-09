快訊

蓄水率創半世紀來新低 德基水庫庫底裸露「前所未見」

週刊爆同居黨發言人顏若芳 王定宇：只是分租房間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資級債淨流入增強 高收益債動能翻正

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美債殖利率持續高檔震盪，投資人對風險性資產漲勢是否能維持感到擔憂，部分風險債券走跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除新興市場債小幅淨流出約1.5億美元外，投資級債及高收益債皆迎來資金淨流入，其中高收益債由前一周的淨流出翻正，動能恢復。

安聯投信指出，根據美國聯準會於上周釋出的褐皮書報告指出，目前疫苗接種計畫增強的企業對經濟復甦的信心，美國近幾周經濟持續溫和擴張，不過在調查中也發現，製造業工廠近期反映原物料價格升高、料件缺乏以及招募人力不足等狀況，再次刺激市場對通膨的擔憂，並使風險性債券上周表現遭遇逆風。

觀察全球債市，上周與包括全球公債、全球投資級債及全球高收益債等多數債券資產單周皆呈跌勢，美國通膨連動債則是受到市場對通膨升溫的預期激勵走揚，為債券資產中少數收紅者。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，隨著疫苗於全球持續施打，疫情帶來的不確定性雖仍在，但影響力已逐漸下降，各國經濟封鎖措施也陸續解除，預期2021年將是全球經濟自低基期反彈的一年。從政策面來看，根據聯準會主席鮑爾最新態度顯示，短期內應將維持當前寬鬆政策，加上美國民主黨政府推動的財政刺激，大環境中長期仍有利於風險資產。

許家豪表示，在景氣持續升溫下，新興市場資產有望受惠，其中新興亞洲為基本面與整體復甦狀況較佳者，相關資產在投資上可作為以成熟市場核心資產外的配置，其中新興市場債因當前仍具有明顯優於全球公債與投資級的殖利率，且後市有望受惠風險情緒轉佳有所表現，適合追求收益的投資人關注。

在新興市場債的布局上，許家豪指出，如高收益債等信用債當前優於利率型債券，而投資時首重品質，如選擇評級較高的券種，降低風險。此外，由於近期公債殖利率波動較大，甚至出現走揚現象，建議應選擇存續天期較短的債券，降低價格到期前受到市場利率波動的衝擊；最後，雖景氣與財政政策正向等利多有利於新興市場貨幣債的表現，但因新興貨幣波動仍較大，投資時仍應以美元債為核心，並保持新興當地貨幣債的調整彈性。

債券 美國聯準會

延伸閱讀

新興債、高收債 遭調節

豬瘟能否拔針 台東4養豬場啟動哨兵豬監控

鳳梨釋迦出口 台東縣府：量增價格穩定

投資級債 連十周吸金

相關新聞

外資賣股匯出 台幣爆量

熱錢上演落跑潮，昨（8）日估計匯出10億美元，使匯市爆量貶值；眼見匯價趨貶，出口商蜂擁進場拋匯，抑制新台幣貶勢，中央銀行...

凱基投顧樂觀看待 殖利率走升將支撐台股維持多頭格局

凱基投顧研究報告指出，美國10年期公債殖利率在2月25日急速竄升至1.5%以上，再度引爆美股短期殺機，並連帶影響亞股的市...

投資級債淨流入增強 高收益債動能翻正

美債殖利率持續高檔震盪，投資人對風險性資產漲勢是否能維持感到擔憂，部分風險債券走跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上...

AFMA 強化金融業競爭力

東吳大學企管系講座教授、前財政部長李述德日前在「AFMA人才培訓與金融競爭力」座談會表示，資金收付、借貸、理財、籌資、保...

陽信銀2月盈餘3.76億 較去年同期增12%

陽信銀行（不含子公司）昨（8）日公布自結獲利顯示，今年前二月累計稅前盈餘7.8億元，稅前每股盈餘為0.28元；2月單月稅...

京城銀增資子公司11億 擴大業務能量

京城銀行昨（8）日董事會決議對兩家轉投資公司京城銀國際租賃與萬泰證券，分別增資4億元、7億元，將待主管機關核准後進行。其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。