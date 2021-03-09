陸股盤中重挫 法人：抱團股獲利了結賣壓大

經濟日報 / 【記者蔡靜紋／台北報導】

陸股8日早盤原本一片榮景，盤中突然下殺重挫。市場法人分析，主要是因抱團股持續崩盤造成市場重挫，以籌碼面來看，近期中國市場抱團股獲利了結賣壓大，以致市場出現多殺多局面；另就資金面來看，上周大陸銀保監會主席郭樹清表示，將會將現行較為寬鬆的中小企貸逐漸縮減優惠，隱約有要收緊資金的意圖，在投資者心態普遍比較脆弱的情況下，稍有風吹草動，指數就會出現大幅度的震盪。

對於陸股短線急跌，富邦深100 (00639)ETF經理人温芳儀表示，根據歷史經驗，中國兩會召開後，未來三個月內，受惠政策題材利多釋放，A股皆走出一波漲勢，其中特別看好深市，建議投資人可採定期定額長線布局。

温芳儀觀察2011年以來，兩會召開後一個月，滬深兩市平均漲幅為2.3%與3.6%，若將時間拉長至未來一季，深市也在政策推升下，股市漲幅擴大至9.0%，漲勢明顯優於滬市的4.7%，因此，持續看好深市後市表現，關注十四五規劃政策受惠股，可望有優於大盤的表現機會。關注十四五規劃相關細節，資產配置上以有政策題材加持及業績展望佳者為重點，電子科技類股、內需消費相關為主要方向。

陸股

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