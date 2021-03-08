國內綠色債券突破1,500億元大關 創新高

據最新統計，國內綠色債券發行餘額已突破1,500億元大關，達1,512億元，再創歷史新高紀錄。櫃買中心為持續推動我國綠色債券市場接軌國際最新發展，參考國際市場發展趨勢與實務，修正綠色債券作業要點，自（8）日生效實施。

櫃買中心表示，截至4日止，國內綠色債券流通在外計有49檔，發行餘額達新台幣1,512億元，不僅在發行規模方面逐年成長，在發行人及商品範圍方面，亦相當多元化與多樣化。為降低發行人成本及提升綠色債券資訊揭露透明度，櫃買中心參酌歐盟綠色債券標準（EU GBS）及國際市場實務，修正綠色債券作業要點。

此次修正重點，主要有三大方向，包括強化國內綠色債券之綠色投資計畫範圍、外部評估或認證機制、資格認可申請作業及資訊揭露；進一步來說，即整合綠色投資計畫及資金運用計畫併入綠色債券投資計畫書，並明定綠色投資計畫原則不得包含化石燃料發電項目，以及擴大公開說明書綠色債券資訊揭露內容，同時增訂發行人應公開揭露綠色債券投資計畫書及外部評估意見或認證報告。此外，這次修正案同步放寬發行人辦理資金運用情形公告的時程彈性，以與國際接軌。