研議旅遊泡泡險 保險局證實增列「確診原機返台」條款

帛琉可望成為第一個旅遊泡泡，越南亦可望跟進，產險業者透露主管機關正在研議旅遊泡泡專屬旅遊平安險，保險局官員今（8）日證實，目前產險公會正在邀集各業者，針對SOS緊急救援費用是否增列「因確診而須原機遣返」等要件進行研議中，希望保障民眾萬一不幸在帛琉確診，不僅當地就醫有理賠，也能選擇原機回台接受治療。

保險局官員表示，一般旅平險附加「海外突發疾病住院醫療」屬於醫療險一種，法定傳染疾病（包括新冠肺炎）亦納保，業者承保後、民眾在帛琉因新冠肺炎住院治療就須理賠。不過目前旅平險附加條款，雖包括「海外突發疾病住院醫療及緊急救援費用」，但前者理賠範圍只限海外加住院醫療，後者須因在海外治療困難而須回台。若民眾去帛琉而發生確診，除非在帛琉住院治療，才能獲得理賠；若要原機回台，依現行條款，僅確診無治療行為無法理賠。

目前產險公會正在研議，民眾前往帛琉後、卻被檢驗出肺炎確診，一併得「原機遣返」，只是衍生費用，需要調整「緊急救援費用」的相關條款，增列「因確診而須原機遣返」的要件，才能更符合政府開放旅遊泡泡的保險需求，並提供屆時民眾旅遊需求。不過官員也提醒，現行旅平險有些保險業者可因帛琉仍列入旅遊警示區等拒保，這須看各家核保政策，民眾投保前，得多詢問。