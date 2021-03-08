外資落跑 新台幣竟意外登上「最強亞幣」寶座

熱錢上演落跑潮，今（8）日估計匯出10億美元，使匯市爆量貶值；眼見匯價趨貶，出口商蜂擁進場拋匯，抑制新台幣貶勢，中央銀行尾盤進場調節，令新台幣貶值2.7分，收28.303元，連三貶並為近一周低點。因出口商與外資對作，匯市一日爆出25.83億美元的成交巨量，為逾一周最大。

美債殖利率上漲帶動美元走強，匯銀主管指出，外資在台股提款後鮭魚返鄉，令新台幣盤中實質成交價貶破28元，「外資買匯潮讓新台幣實質成交量貶破28字頭，看到許久未見的28元，出口商全都瘋狂湧進賣匯，和外資上演「一丟一撿」戲碼，匯市交投熱絡，一天就成交逾25億美元。」

央行統計顯示，今年以來，美元累計強漲2.43%，非美貨幣對美元多呈貶值，僅新台幣、人民幣仍維持升值。

值得注意的是，雖然外資連日來不斷賣超台股匯出，但相較於其他亞幣，新台幣匯率仍相對強勢，今年升幅甚至領先人民幣、重登「最強亞幣」寶座。

央行資料指出，今年以來，新台幣與人民幣累計升值0.72%與0.24%，為主要亞幣裡「唯二」升值的貨幣，且新台幣累計升幅還進一步「超車」人民幣；同為主要亞幣的日圓與韓元，今年累計重挫4.97%與4.14%，星元也重貶1.99%。