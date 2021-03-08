帛琉泡泡旅平險有保！ 產險業者：主管機關正在研議中

外傳台灣將與目前新冠疫情零確診的友邦帛琉啟動「旅遊泡泡」，防疫指揮中心表示將與外交部、交通部討論後再對外公布。不過民間動作更快，早已鎖定相關商機！國內大型產險業者今（8）日證實，目前保險局等主管機關正在研議中，待核准並公布其保險需求規格後，多家業者都摩拳擦掌準備推出「旅遊泡泡專屬旅平險」。

外傳台灣與帛琉啟動「旅遊泡泡」將採團進團出模式，旅客在台採檢確認陰性後，入境帛琉可能採抽驗或快篩方式，簡化流程。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，指揮中心下午將與外交部、交通部召開次長級會議討論帛琉旅遊泡泡實施細節，等指揮中心和兩個部會部長都確認後，再對外公布。

針對未來一旦旅遊部份地區解禁或通過旅遊泡泡後，旅遊平安險有沒有保險可以投保，而且萬一海外確診有沒有理賠的問題？國內最大產險富邦產險主管今日受訪後表示，目前主管機關已研議帛琉旅遊泡泡可行方案，待核准並公布其保險需求規格後，富邦產將配合調整現有旅平險保障，以提供民眾適足的保險規劃。

國泰產險也表示，有關帛琉旅遊泡泡議題，目前產險業界已有依據帛琉旅遊泡泡專案特殊需求研擬專屬商品並將配合時程推出，建議對於旅遊泡泡專案有興趣的民眾，可以參考未來即將推出的專屬商品，可以提供更全面性的保障，讓民眾出遊也可以無後顧之憂。

同時國泰也表示，考量目前仍有保戶有商務或探親需求，旅遊平安及海外突發疾病部分皆有持續提供保戶投保。對於新冠肺炎部分，如果符合海外突發疾病承保範圍，是可以給付在國外就醫的費用。因此建議民眾如有至國外的需求，應投保海外突發疾病保險並評估額度是否符合當地就醫水準，以保障自身相關權益。