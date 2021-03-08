渣打銀近3年目標 縮小性別薪酬差距

性別平權成為外銀眼中更重視的員工權力，其中渣打銀跟上腳步。渣打銀行今（8）表示，渣打銀行除提供員工優於勞基法的20週產假，還有陪產假，領養假、喪假、家庭照顧假、育嬰留職停薪等完善福利。此外，渣打集團在2018年即推出公平薪酬宣章，強調在薪酬流程與獎勵制度納入性別平等考量，並以縮小「性別薪酬差距」（gender pay gap）為長遠目標。

渣打銀指出，性別平權一向是渣打在推動多元與共融文化時重要的一環。渣打持續規劃完善的福利制度，除讓員工感受多元共融的企業文化外，也希望能作為員工的後盾，落實生活與工作平衡。

此外，渣打銀行更透過多元管道持續強化職場安全，除了建立不法侵害預防計畫，在員工訓練課程中也增加職場暴力與騷擾等相關內容，強化員工的性別平權與防範意識，同時也開闢多個內外部通報系統，鼓勵同仁如有遇到相關情形，應勇敢說出來，尋求協助及通報。